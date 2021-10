Nakon što je prošlog vikenda poražen na svom Old Traffordu s 5:0 od velikog rivala Liverpoola, u Manchester Unitedu zavladala je velika kriza i trenutno su Crveni vragovi glavna tema gotovo svih engleskih, kao i dobrog dijela europskih medija.

Najveća se paljba usmjerena je prema treneru Oleu Gunnaru Solskjaeru koji bi ovih dana mogao dobiti i otkaz. Međutim, ugledni Guardian tvrdi kako je još veći problem Uniteda njihov najveći superstar, Cristiano Ronaldo. Guardian tvrdi da je Ronaldo postao teret cijeloj momčadi, iako je u deset utakmica zabio šest golova.

"Nitko ne smije misliti da je Ole Gunnar Solskjaer jedni problem u Manchester Unitedu. Zna se već da on nije trener poput Jurgena Kloppa, Pepa Guardiole ili Thomasa Tuchela, ali činjenica je da mu nisu pomogli niti njegovi nadređeni. Prošlosezonski United bi protiv ovakvog Liverpoola stao u niski blok, nakrcao bi veznu liniju i čekao priliku iz kontre. Ove sezone to ne mogu zbog Cristijana Ronalda", piše Guardian i zatim pojašnjavaju zašto je Ronaldo problem.

'Svi brzo postanu FC Ronaldo'

"On mora igrati jer je on - Cristiano Ronaldo. Ne nudi baš ništa u defenzivnoj fazi igre jer je on - Cristiano Ronaldo. Nije dovoljno pokretan da Solskjaer može igrati visoki presing, kao što je činio dok njega nije bilo u 4-4-2 sustavu s rombom u sredini. Ronaldo ima 36 godina i ne može više pratiti taj tempo. Njegovi golovi, poput onoga protiv Atalante, možda će donijeti Manchesteru rezultate, ali to je kao da zalijepite lijepu tapetu preko zida koji će se svakog trenutka srušiti", piše Guardian.

Englezi smatraju kako Ronaldo, isto tako, ima pregolem utjecaj na sve što se događa u Man. Unitedu i tvrde da je to također vrlo velik problem, posebice za trenera.

"Nije Ronaldo samo taktički problem, taj čovjek je u posljednje tri godine bio zaslužan za otkaze Maxa Allegrija, Maurizija Sarrija i Andreje Pirla. Svaka ekipa za koju on igra brzo postane FC Ronaldo i koliko god on prihoda generirao prodajom dresova i koliki god utjecaj imao na društvenim mrežama, to ne znači da će momčad igrati nogomet koji će na kraju donijeti trofej. Lamatanje rukama nakon svakog primljenog gola jasan je znak njegove pobune protiv Solskjaera. Trebao je dobiti crveni karton zbog udaranja Curtisa Jonesa i to je vjerojatno najružniji trenutak utakmice protiv Liverpoola. Pogba je dobio crveni karton, ali su ga mogli dobiti i Maguire, Bruno i Ronaldo. Discipline u toj momčadi više nema, a samim time nestala je i mogućnost igranja nogometa", ističu Englezi i zatim naglašavaju.

'On više ne smije igrati velike utakmice'

"Najbolja stvar je što Liverpool uopće nije igrao senzacionalno, ali je i njima vjerojatno bilo čudno kako United uništava samog sebe. Sva sreća da je Liverpool malo smanjio tempo zadnjih pola sata", piše novinar Guardiana te se za kraj pita.

"Što sad? Posljednje tri godine United je vođen logikom lunaparka, ali došao je trenutak kad čak i oni najnostalgičniji smatraju da je vrijeme za promjene. Na kraju krajeva, koliko god netko volio Mickeyja Mousea, ne možeš mu dati da bude direktor Disneylanda. United mora odlučiti želi li biti klub koji osvaja trofeje ili klub koji proizvodi online sadržaj. Jer, tko god preuzme klub, morat će riješiti problem Cristijana Ronalda. Možda postoji način da on uništava slabije momčadi ili da bude zadnje rješenje s klupe u velikim utakmicama. No, on ne može više imati zajamčeno mjesto u momčadi protiv ekipa kao što je Liverpool", zaključuje novinar Guardiana.