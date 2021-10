U najvećem derbiju engleskog nogometa Liverpool je na Old Traffordu deklasirao Manchester United sa 5-0 ostvarivši rekordnu pobjedu u "Kazalištu snova". Do sada najveću pobjedu na Old Traffordu "Redsi" su ostvarili u ožujku 2009. kada su pobijedili sa 4-1, a United je kod kuće posljednji put izgubio sa 0-5 prije 66 godina od Manchester Cityja.

Liverpool je već nakon 50 minuta igre imao 5-0, a od 61. minute i igrača više, no gosti su u posljednjih pola sata "stali su na loptu".

"Zamislite da je Liverpool odigrao ozbiljno do kraja," naglašavaju otočki mediji. Uživaju i navijači "Redsa".

"Ovo se moralo dogoditi, ali malo tko je zamišljao ovako. Liverpool je bio briljantan, brojke to potvrđuju, dok je Man. United bio kaotičan, njihov mekani vezni red, njihova nedisciplina, njihova tromost, bili su dio ovog rezultata kao i Liverpoolova brzina i razorna završnica," piše Daily Mail.

Burne reakcije medija

"Bio je to obračun od kojeg se Solskjaer možda nikada neće oporaviti. Gdje mu je nakon ovoga kredibilitet kod navijača, kod njegovih igrača, kod uprave", pitaju se Englezi.

The Times navodi kako su "Redsi" uništili suparnika i knjige rekorda, dok su "Crveni vragovi" bili "siromašni, neugodni, bez vjere i organizacije. "Ovo je vrsta ponižavajućeg rezultata i groznog učinka koji menadžere koštaju njihovog posla," navodi Times.

"Ako Ole Gunnar Solskjaer preživi ovo onda može preživjeti sve," piše Daily Telegraph. "Ovo je bilo nevjerojatno, ponižavajuće, neugodno i sramotno za Manchester United. I to još od Liverpoola," dodaje Telegraph.

"Već nakon prvog poluvremena je moglo biti sedam," piše The Guardian. "Zvižduci su sve govorili, bijes je bujao, a Solskjaer je sigurno imao dugačak i usamljen hod do svlačionice", naglašavaju još.

Tko će naslijediti Solsa?

Svi se na "Otoku" slažu kako je Liverpool primjer momčadi svjetske klase koju predvode vrhunski trener, dok United ima momčad, ali ne i menadžera. I zato, u vrlo kratkom roku nakon završetka utakmice s Liverpoolom, engleski su mediji počeli spekulirati tko bi trebao ili morao biti novi trener Uniteda.

Do sada su se pojavila četiri imena. Najviše se spominje ono bivšeg trenera Real Madrida, Zinedinea Zidanea te bivšeg trenera Intera, Chelseaja i Juventusa, Antonija Contea. Obojica su trenutno bez posla i pažljivo čekaju trenutak kada će se vratiti i traže dovoljno jaku momčad za preuzeti, a većeg izazova od vođenja Man. Uniteda trenutno nema.

The Sun piše kako su s Old Trafforda već kontaktirali agente Zidanea i Contea, ali tvrde kako njih dvojica nisu jedini koji konkuriraju za posao. Naime, u igri su još i trener Ajaxa, Erik Ten Hag te trener Leicestera Brendan Rodgers.

Zidane idealan?

Za sada se još ne zna tko će preuzeti United niti kada će Solskjaer dobiti otkaz, ali engleski tabloid ipak malo favorizira Zidanea i to zbog toga što je ranije vrlo uspješno surađivao s Cristianom Ronaldom, koji je trenutno centralna figura u klubu, a poznaje i Raphaela Varanea. The Sun tvrdi kako je Zidaneu veliki plus to što je tri puta za redom osvajao Ligu prvaka s Realom, a s njima je uzeo i prvenstvo pretprošle sezone.

Conteu je pak svakako veliki plus to je s Interom nakon dugo godina uzeo Scudetto i to odmah u prvoj sezoni, a u sezoni 2016./17. uzeo je naslov prvaka s Chelseajam, a osvojio je i prestižni FA kup.