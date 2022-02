Nogometaši Real Madrida u subotu u sklopu 24. kola La gostuju kod Villarreala. Uoči utakmice procurila je zanimljiva snimka s treninga, na kojoj se može vidjeti kako Luka Modrić uništava vratare Rala. Zabijao im je kao na pokretnoj traci.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije rekao je, inače, ovog tjedna kako će igrati do svoje 40. godine.

"Ne znam, doista ne znam do koje dobi ću moći igrati. Možda do 40. godine, manje više. Vidjet ćemo. Trebam ići polako i uživati u onome što radim. Fizički se osjećam dobro, što je bitno, a isto tako i mentalno", izjavio je 36-godišnji Modrić u Madridu tijekom predstavljanje jedne društvene aplikacije.

Naporno trenira

Modrić, najstariji igrač Real Madrida, ove sezone je nastupio u 26 utakmica u kojima je pet puta asistirao i zabio dva gola.

"Igram za jako veliki klub, nesumnjivo najbolji na svijetu te radim na tome da održim svoju razinu što je moguće dulje. Vidjet ćemo do kada će to biti jer je teško govoriti o godinama", rekao je Modrić dodavši da dodatno vježba izvan klupskog centra kako bi bio fizički što pripremljeniji.

Od kada je 2012. godine došao u Real Madrid najdraži trenutak mu je osvajanje Lige prvaka godine 2014., što je bio Realov deseti naslov prvaka Europe.

"Ako trebam izabrati neki trenutak onda je to taj zbog broja 10, mog najdražeg broja. Taj naslov se u Madridu čekao 12 godina. Stalno se moglo čuti 'Decima, Decima'. Zbog toga sam znao da ju trebamo osvojiti i to na impresivan način na koji smo i došli do nje", rekao je igrač s brojem 10 na leđima koji je tada u finalu protiv Atlético Madrida izveo korner u 93. minuti nakon kojeg je branič Sergio Ramos zabio gol glavom i utakmicu odveo na produžetke.

Modrić je s Real Madridom osvojio 4 Lige prvaka, 4 svjetska klupska prvenstva, 2 španjolska prvenstva, 1 španjolski kup, 3 europska Superkupa i 4 španjolska Superkupa.