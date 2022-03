Dok je hrvatska nogometna reprezentacija posljednjih dana boravila u Kataru gdje su odigrali prijateljske utakmice sa Slovenijom i Bugarskom u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo, Ante Rebić proživljavao je teške trenutke. Sve je za njega krenulo nizbrdo otkako je nakon Europskog prvenstva prozvao izbornika Zlatka Dalića zbog čega je među ostalim izgubio mjesto u reprezentaciji.

"Nakon svega nije ni bitno tko je 'krivac', činjenica je da smo zadnje dvije-tri godine govno (stavio je emoji. op.a.). Osobno mi je žao što nismo imali nekoga da iskoristi ovu talentiranu generaciju + dva genijalca (L i M), da napravimo nešto (puno) više na ovom prvenstvu", napisao je svojevremeno Rebić i od tada se nije našao na popisu izbornika.

Nakon toga ušao je u novu sezonu s Milanom, ali ona se za sada nije pokazala u njegovu slučaju previše uspješnom. U svim natjecanjima nastupio je u 23 utakmice i prikupio 913 minuta na travnjaku u kojima je postigao tri gola i namjestio dva. Većinu vremena muči se s ozljedama, a nedavno su krenule priče da je na izlaznim vratima Milana.

Što će biti s njim?

"Očekuje se da će se njegov menadžer sastati s čelnicima Milana na kraju sezone", objavio je nedavno talijanski Calciomercato

"S obzirom na to da je Rebić izgubio poziciju u prvih 11 i Milan dugoročno računa na Leaoa, Rebić mora prihvatiti ulogu jednog od igrača u rotaciji ili mora potražiti novi klub dok je u najboljim godinama", dodali su njegovom sudbinom pozabavila se i Gazzetta dello Sport.

"'Ponekad si pas, nekad si drvo'. I kad nešto objavi na društvenim mrežama, Rebić nije baš običan igrač... Ovu rečenicu ubacio je u objavu na Instagramu prije nekoliko mjeseci, a tko zna na što je mislio", naveli su i nastavili.

Trenirao sa suigračima

"Možda je tako opisao sudbinu nogometaša, nekada si slavljen, nekada pljušte kritike na tvoj račun. Sve što je odigrao u Milanu do sada bilo je kontinuirano izmjenjivanje pogodaka i promašaja. U puno je utakmica djelovao nezaustavljivo, ali u isto toliko kao duh. S pozicije lijevog krila izgurao ga je Rafa Leao, a kao centarfori prednost imaju Giroud i Ibrahimović. Njegov pogodak u Salernu bio je važan da se izbjegne poraz, ali to je vrlo malo od njega, pogotovo kad se uzme u obzir da je lani zabio šest puta u posljednjih osam utakmica. To je bio njegov veliki doprinos plasmanu u Ligu prvaka", naveli su i za kraj poručili kako Rebić tek mora osigurati svoju ulogu za sljedeću sezonu te da se ne može isključiti ni opcija u kojoj će potražiti novi klub.

Ovu pak reprezentativnu pauzu iskoristio je kao bi se što bolje pripremio za ostatak sezone.

Milan je trenutačno vodeća momčad Serie A s tri više od Napolija i šest od Intera. Stoga nemaju pravo na kiks ako žele do naslova. A za to će im biti potreban i Ante Rebić u najboljem izdanju, koji će u ponedjeljak protiv Bologne imati priliku pokazati u kakvoj je formi.