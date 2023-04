AJME MAJKO / Pogledajte kakvu su dramu proživljavali Splićani gledajući finale Lige prvaka mladih, emocije su z******a stvar

Mladi nogometaši Hajduka poraženi su jučer finalnom dvoboju juniorske UEFA lige prvaka u Ženevi od nizozemskog AZ Alkmaara s 0-5 (0-1). Golove su za AZ postigli Ganac Jayden Addai (45pen), Ernest Poku (70, 76) i Mex Meerdink (79, 87). "Hajdukovi tići" nisu se uspjeli popeti na krov Europe, doživjeli su težak debakl u finalu od AZ-a (0-5), momčadi koja je pokazala svoju moć, te deklasirala Hajduk, kao što je to učinila s Realom i Barcelonom. Ključni trenutak dvoboja zbio se na kraju prvog dijela kada je Luka Vušković bespotrebno srušio Pokua jer bi Hajdukove opcije itekako rasle s rezultatom 0-0. Nakon što u drugom dijelu Splićani iz dvije prilike nisu zabili, učinili su to Nizozemci, a onda se hrvatska momčad raspala. Unatoč porazu, Hajdukovi juniori prva su nogometna momčad iz Hrvatske koja je igrala finale jednog UEFA-natjecanja. Dinamo je 1967. godine osvojio Kup velesajamskih gradova, ali to natjecanje tada nije bilo pod ingerencijom UEFE. U Splitu su dramatično proživljavali i doživjeli ovo finale. Čitav grad, vjerojatno i Dalmacija, jako su emotivno doživjeli i ovaj put mladih hajdukovaca prema finalu, kao i sama završna utakmica. Emocije su z******a stvar.