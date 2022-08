Nogometaši zagrebačkog Dinama poraženi su s 1-0 na gostovanju kod norveškog prvaka Bodo/Glimta u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Ligu prvaka.

Pogodak za pobjedu Norvežana postigao je u 37. minuti udarcem glavom Amahl Pellegrino na ubačaj Mugishe. Trener Dinama Ante Čačić je najavio bolju utakmicu u uzvratu: "Ne volim gubiti, ali ovo je samo prvo poluvrijeme. Imamo aktivan rezultat i na domaćem smo terenu favoriti.Nadam se da ćemo biti uspješni u tome", rekao je popularni "Brko" i nastavio:

Moram pohvaliti domaćina, igraju jako dobro. Imali smo nekoliko dobrih dionica u igri, ali nismo uspjeli postići pogodak. Gol smo primili taman kad smo ih umirili i to na način na koji smo upozoravali. Bio je to šok za momčad, ali smo se u nastavku posložili i to daje nadu da možemo biti bolji", zaključuje Čačić.

Majstorija

Najveću priliku za izjednačenje imao je Bruno Petković u 86. minuti, majstorski je primio loptu od Stefana Ristovskog koji ju je "nosio" u kontranapadu tridesetak metara. Nakon primanja otrgao se naletima norveških stopera i gađao rašlje prvog kuta, no nažalost lopta je otišla preko vrata.

Braniči Bodo/Glimta su djelovali toliko nemoćno, u toj situaciji iako ih je bilo dvojica, a hrvatski napadač je u samostalnom aranžmanu išao na njih. Tu situaciju možete vidjeti ovdje.

Možemo se samo nadati da će Bruno ovakve prilike iskoristiti za sedam dana u uzvratu.