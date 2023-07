ŽUTI PAKAO / Pogledajte gdje će gostovati Dinamo ukoliko izbaci Astanu: Nov i prekrasan stadion na kojem ga čeka bivši igrač Plavih

Dinamo je saznao protivnika u trećem pretkolu Lige prvaka. Naravno, Plavi prvo moraju proći prepreku zvanu Astana, a ukoliko im to pođe ''za nogom'', slijedi im okršaj sa AEK-om iz Atene. Klub iz glavnog grada Grčke nakon pet godina pauze osvojio je tamošnje prvenstvo. U borbi do zadnjeg kola koju su vodili sa gradskim rivalom Panathinaikosom, igrači AEK-a osvojili su naslov i proslavili ga na novom stadionu. Inače, navijači AEK-a na taj su stadion čekali 19 godina otkako je klub napustio stari stadion. Izgradnja je trajala 5 godina, a potrošeno je nešto više od 80 milijuna eura na ovo prekrasno zdanje kapaciteta 32,500 mjesta. Za AEK igra i Domagoj Vida, hrvatski reprezentativac i bivši nogometaš Dinama, a poznato je i kako je boje atenskog kluba branio i Marko Livaja. Ukoliko dođe do navedenog dvomeča, prva utakmica igrat će se u Ateni, na OPAP Areni 8. ili 9. kolovoza, dok će uzvrat biti 15. kolovoza na Maksimiru.