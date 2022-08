'Hoće li ga izbornik zvati, u to se ne želim miješati' / Pobjednička pressica Dinama, 'magico' Petković glavna zvijezda: 'Drago mi je da je Bruno kraj mene'

Dinamovci su nakon utakmice u srijedu navečer izašli u press sobu GNK Dinamo Zagreb poput pravih pobjednika. Mnoštvo novinara okupiralo je medijski centar sudionika grupne faze Lige prvaka. Naravno, nije Ante Čačić htio ukrasti pozornost i svjetlo reflektora Bruni Petkoviću, kreatoru čudesnih škarica za 2-0 zagrebačkih plavih... "Bit ću kratak, neka više govori Petković jer to zaslužuje. Htio bih se prvo zahvaliti igračima što su me učinili najponosnijim čovjekom na svijetu. Rođeni sam Zagrepčanin, u dva pokušaja sam sa svojim klubom otišao u Ligu prvaka, s klubom u koji me pokojni otac Šime doveo kad sam imao pet godina", rekao je iskreni trener Dinama Ante Čačić na konferenciji za medije nakon izbacivanja Bodo/Glimta u drami produžetaka na Maksimiru (4-1). Ante Čačić istaknuo je i sljedeće: "Drago mi je da je Bruno ovdje kraj mene i da ste mi postavili to pitanje. Ja sam mu rekao da mu 'desetka' ne pristaje, da taj broj nose malo drugačiji igrači nego što je on, evo to neka on svjedoči, to sam mu rekao na pripremama u Sloveniji. I rekao sam mu i da će biti moj osobni neuspjeh ako on ne bude u reprezentaciji. Otkako sam u Dinamu, on radi dobro, radi sjajno. A hoće li ga izbornik zvati, u to se ne želim miješati." Bruno je na sve to rekao: "Gledate, svaki trener ima neki utjecaj na igrača. Osjeti se kad ti trener daje jednu dodatnu mirnoću i vjeru, to je bitna stvar. Trener ti da neke smjernice, ali ti ili znaš ili ne znaš igrati nogomet. Nogometaši Dinama izborili su prolaz u grupnu fazu Lige prvaka nakon što u uzvratnoj utakmici doigravanja u produžetku svladali u Zagrebu Bodo/Glimt s 4-1 (2-1) i time nadoknadili poraz od 0-1 iz prve utakmice u Norveškoj. Gol vrijedan Lige prvaka zabio je Josip Drmić u 117. minuti, a u 120. minuti pobjedu je zapečatio Petar Bočkaj. U regularnom dijelu pogotke su za Dinamo dali Mislav Oršić (4) i Bruno Petković (35), dok je za Bodo/Glimt zabio Albert Gronbaek (70.