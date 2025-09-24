Pobjeda koja 'zlata vrijedi': Dinamo srušio Fenerbahče i napunio blagajnu

Dinamo je na najbolji mogući način započeo svoju novu europsku avanturu. Na Maksimiru je pao turski velikan Fenerbahče rezultatom 3:1. Strijelci za “modre” bili su dvostruki strijelac Dion Drena Beljo, koji je pogodio u 22. i 51. minuti, dok je pobjedu u sudačkoj nadoknadi potvrdio Monsef Bakrar. Jedini gol za goste postigao je Sebastian Szymanski u 25. minuti.

Osim velikog sportskog značaja, pobjeda donosi i financijsku korist. Dinamo je ovim trijumfom zaradio 630 tisuća eura, prvu “europsku premiju” u sezoni. Taj iznos pridodaje se već osiguranih 11.8 milijuna eura zahvaljujući samom plasmanu u skupine.

Ovo je tek početak zahtjevnog rasporeda koji čeka zagrebačku momčad. U drugom kolu 2. listopada Dinamo će gostovati kod Maccabija iz Tel Aviva (utakmica će se igrati u Bačkoj Topoli), a tri tjedna kasnije, 23. listopada, slijedi gostovanje u Malmöu. Maksimir će ponovno biti domaćin 6. studenoga kada stiže španjolska Celta.

Do kraja grupne faze Dinamo čeka još pet ozbiljnih ispita: gostovanja u Lilleu (27. studenoga) i Herningu protiv Midtjyllanda (29. siječnja), te domaći ogledi protiv Betisa (11. prosinca) i FCSB-a (22. siječnja).

Navijači mogu biti zadovoljni, pobjeda protiv Fenerbahçea dala je savršen ton europskoj jeseni i pokazala da Dinamo ima ambiciju i kvalitetu napasti prolazak skupine.

