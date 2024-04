Dugo vremena su nogometaši Rijeke tražili put do pogotka protiv Gorice na svojoj Rujevici, ali su na kraju ipak slavili s uvjerljivih 3-0 (0-0) u dvoboju 31. kola HNL-a.

Ova pobjeda vratila je Rijeku na prvo mjesto ljestvice, nakon što je kratko na samom vrhu bio Dinamo poslije pobjede 1-0 protiv Lokomotive, s dva boda više od prvih pratitelja.

Pogotke su za Rijeku protiv Gorice postigli Marko Pjaca u 68., Mirko Marić u 80. te Bruno Goda u 89. minuti. Gorica je ostala na šestom mjestu ljestvice.

"Teška i tvrda utakmica. Nakon što smo u drugom poluvremenu postigli pogodak otvorilo nam se, do kraja postigli tri… Mislim da smo pružili dosta dobru igru, stvarali prilike i osvojili važna tri boda. I to je to. Idemo dalje", rekao je Pjaca, jedan od junaka pobjede Rijeke, koji je ušao u igru i zabio za 1-0, iako nije bio 100 posto spreman.

"Vjerovali smo da možemo svojom igrom doći do prilika i golova. Ove sezone igramo dobro, imamo samopouzdanje. Nismo opterećeni, tu i tamo nas sreća malo pomazi i nadam se da će se tako nastaviti."

Riječanima sada slijedi gostovanje kod Lokomotive u Kranjčevićevoj, gdje se nadaju nastavku pozitivnog niza i zadržavanju dva boda prednosti ispred Dinama.

"Mislim da je to jako lijepa stvar koja daje dodatnu čar ovoj završnici prvenstva. Nadam se da ćemo i na kraju mi biti na vrhu! Do kraja je dosta, idemo se koncentrirati na utakmicu protiv Lokomotive", zaključio je Pjaca.