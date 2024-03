Bruno Petković još je jednom ove sezone bio junak Dinama.

Plava devetka u 38. minuti derbija na Poljudu protiv Hajduka primio je loptu na 20-ak metara, prevario čuvara pa preciznim udarcem pospremio loptu u mrežu za 1-0, što se kasnije pokazalo dovoljnim za velika tri boda zagrebačke momčadi.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Petković je tako stigao do desetog gola sezone u HNL-u, čime je izjednačio rekord koji je postavio prošle sezone. No, prošle je do brojke od deset golova stigao u 28 utakmica, a ove mu je za to trebalo 20.

Pred njim je još osam utakmica da postavi vlastiti rekord po broju golova u jednoj sezoni.

Ovo mu je naime šesta sezona u HNL-u, u dvije je zabijao po devet golova, u dvije po sedam, a u posljednje dvije je eto na deset golova.

Foto: SofaScore Foto: SofaScore

Najbolji strijelac HNL-a?

Petković je u prilici da ove sezone i postane najbolji strijelac HNL-a, trenutno je na diobi drugog mjesta s Hajdukovim Markom Livajom. Ispred njih dvojice je Ramon Mierez iz Osijeka koji je protivničke mreže tresao 12 puta.