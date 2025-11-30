FREEMAIL
EREDIVISIE /

Perišić s tribina gledao visoku pobjedu PSV-a

Perišić s tribina gledao visoku pobjedu PSV-a
Foto: Marcel Ter Bals/defodi Images/profimedia

PSV vodi na ljestvici sa 37 bodova, devet više od Feyenoorda kojeg očekuje susret protiv Telstara, dok je posrnuli Ajax Josipa Šutala je šesti sa 20 bodova i susretom manje.

30.11.2025.
15:42
Hina
Marcel Ter Bals/defodi Images/profimedia
U susretu 14. kola nizozemskog nogometnog prvenstva PSV Eindhoven je pobijedio Volendam sa 3-0.

 

Nakon blistave pobjede na Anfieldu protiv Liverpoola u Ligi prvaka, PSV je bio uspješan i u Eredivisie. U susretu 14. kola PSV je na svom travnjaku rutinski stigao do pobjede 3-0 protiv Volendama. Susret je obilježio sjajan gol "škaricama" Ricarda Pepija u 24. minuti. Američki napadač je u 6. minuti upisao i asistenciju Joeyju Veermanu za vodeći gol na utakmici. Konačnih 3-0 postavio je Guus Til u 54. minuti.

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić nije nastupio za momčad iz Eindhovena zbog ozljede. PSV vodi na ljestvici sa 37 bodova, devet više od Feyenoorda kojeg očekuje susret protiv Telstara, dok je posrnuli Ajax Josipa Šutala je šesti sa 20 bodova i susretom manje.

 

   

 

EredivisiePsvIvan PerišićLiga Prvaka
