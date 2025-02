ZA NAKLON DO PODA / Ivane, bilo je i 'vrime'. Perišić se ovom golčinom upisao u povijest

Fantastičan posao odradio je sinoć Ivan Perišić, jedini strijelac za PSV u 2:1 porazu kod Juventusa, koji je inače vodio od 34. minute. No, Nizozemci se u drugom poluvremenu vraćaju majstorskim Perišićevim pogotkom za izjednačenje. Sa svojih 36 godina postao je najstariji strijelac PSV-a u povijesti Lige prvaka. Ovo mu je bio i prvi nastup u najelitnijem klupskom natjecanju nakon dvije godine. No, to nije bilo dovoljno. Juventus je u 82. Minuti poveo 2:1 i donio 'Staroj dami' prednost uoči uzvrata.