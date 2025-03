ILEGALAN MEDICINSKI OTPAD / 'Jesu li to ostaci s patologije, je li to radioaktivni otpad?': I dalje se ništa ne zna

"Živimo uz tempiranu bombu, a o njoj i dalje ne znamo puno", žale se Gospićani na ilegalno odlagalište medicinskog otpada u gradu. Istragu koju je pokrenuo EUROPOL, sada vodi USKOK, pa su i sva saznanja za sada tajna.

Mjesec dana nakon šokantnog otkrića da je na njihovu željezničkom kolodvoru ilegalno deponiran infektivni medicinski otpad, stanovnici Gospića i dalje ne znaju - ništa više.

"Ovo se već trebalo ispitati i maknuti odavde. Vidite tih preko sto vreća otpada .. Molim vas lijepo, još jednom, ispitajte kakav je otpad, Ako je plastika, ok, neka ga tu, ali ako je bilo što drugo, postoji direktna nagodba u interesu zaštite zdravlja pučanstva da se to pod hitno makne iz Grada Gospića" rekao je Darko Milinović, gradonačelnik Gospića

Ministrica Marija Vučković poručuje kako stručnjaci Fonda za zaštitu okoliša već obavljaju početne kategorizacije otpada. Ekološki aktivisti smatraju kako je podatak o vrsti otpada od javnog interesa i ne može se skrivati iza tajnosti Uskočke istrage.

"Jesu li to ostaci s patologije, jesu li to ostaci s rendgena, jesu li to radioaktivni otpad? Puno nas toga zanima, ali nismo dobili činjenično stanje", rekao je Mihael Podnar, ekološki aktivist iz Gospića

Iako analize vode Zavoda za javno zdravstvo, ali i dodatne mjerne postaje koju je dalo postaviti Ministarstvo, ne pokazuju tragove zagađenja, stanovnike je teško umiriti.

Pogledajte više u videu.