SPASIO ŽIVOT ČOVJEKU / Mladi policajac je heroj: 'Kleknuo sam pored njega, stavio ruke na njegova prsa...'

Mladi pulski policajac, spasio je život 74- godišnjem umirovljeniku koji je nastradao u prometnoj nesreći. Ostao je pribran do samog kraja.

'Treba ga reanimirati - on ne diše!' Bila je to prva uputa mladom policajcu od dispečerske hitne službe. Tijekom redovne ophodnje, Luka Sabljak, policijski vježbenik u Policijskoj postaji Pula spasio je život. Luka je s kolegom naišao na prometnu nesreću te je odmah kleknuo kraj gospodina i krenuo ga je reanimirati. Nakon minute i pol, gospodin je udahnuo.

"Jako dobar osjećaj, stvarno dobar osjećaj svi smo odahnuli u toj sreći što je on zapravo prodisao", rekao je Sabljak. Nesreću je prebrzom vožnjom izazvao vozač automobila koji se sudario s traktorom kojim je upravljao 74- godišnjak. Pao je na kolnik, a vozač pobjegao. On je doživio srčani zastoj nakon teške prometne nesreće gdje je pao s traktora a traktor je prešao preko prsnog koša. Svaka minuta u ovakvoj situaciji je važna. Reanimacija spašava život. A mladi policajac je upravo to i učinio.

