Nogometaši Manchester Cityja sinoć su na svom Etihadu, u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka, razbili Bayern iz Munchena s 3-0 i tako stekli značajnu prednost pred uzvrat na Allianz Areni za tjedan dana.

Pep Guardiola: 'Ovo je bila zahtjevna utakmica'

Na Etihadu je domaće u vodstvo doveo Rodri preciznim udarcem sa 20-ak metara u sam gornji desni kut u 27. minuti, da bi prednost povećao Bernardo Silva u 70. minuti.

Prethodno je Grealish oduzeo loptu Upamecanu na 25 metara od vrata Bayerna i petom uposlio Haalanda koji je odlično ubacio za Bernarda koji je glavom svladao Sommera. Konačni rezultat postavio je Haaland u 77. minuti, Alvarez je ubacio u kazneni prostor, a Stones glavom spustio loptu za Haalanda koji se prikrao iza leđa neopreznog Pavarda.

Josip Stanišić ostao je na klupi Bayerna.

Nakon utakmice menadžer Man Cityja Pep Guardiola bio je emocionalno i psihički iscrpljen...

"Emocionalno sam uništen", rekao je trener Manchester Cityja Pep Guardiola i nastavio:

"Ostario sam 10 godina. Bila je to tako zahtjevna utakmica. Nije bilo ugodno. Sada se moram opustiti - slobodan dan za dečke, pripreme za Leicester u Premier ligi u subotu. Bio je to nevjerojatan rezultat, ali svašta se može još dogoditi," dodao je Guardiola, koji je vodio Bayern München od 2013. do 2016., osvojivši tri naslova prvaka i dva domaća dvoboja.

'Nije još gotovo'

"Ako ne igrate jako dobro, oni mogu zabiti jedan, dva, tri gola. Ja to znam, igrači to znaju. Istina, ovo je nevjerojatan rezultat, ali moramo igrati našu igru ​​s velikom, velikom osobnošću. Ako ne budemo igrali svoju igru, svašta se može dogoditi. Da biste izbacili ove momčadi, morate imati dvije dobre utakmice, a ne samo jednu."

Thomas Tuchel, trener Bayern Munchena i učenik Pepa Guardiole, izjavio je kako je presretan što se vratio u Englesku na ovo četvrtfinale Lige prvaka, nakon što je nedavno naslijedio Juliana Naglesmanna u Bayern Münchenu, ali nije bilo puno toga zbog čega bi bivši menadžer Chelseaja mogao biti sretan ove kišom okupane manchesterske noći.

Thomas Tuchel: 'Rezultat nije realan'

Tuchelov zadatak je vratiti Bayern na vrh europske ljestvice, a njegova konstantna agitacija u tehničkom području pokazatelj je koliki je njegov zadatak. Bundesliga se u Bayernu gotovo podrazumijeva, ali ovaj žestoko ambiciozni klub želi više i ovdje su dobro poraženi.

Ovaj izvanredni trener dokazao je svoju kvalitetu u prošlosti, ali će morati biti čudotvorac da izvuče Bayern iz rupe u koju je upao na Etihad stadionu.

"Pokušavam ne dopustiti svojim igračima da se fokusiraju na rezultat", izjavio je Tuchel. “Mislim da nije realan rezultat, ne govori dosta toga o ovoj utakmici. Igrali smo s osobnošću, hrabrošću i puno kvalitete, ali nismo dobili nagrade koje smo zaslužili. Ovo ne izgleda kao 3-0, ali je 3-0. Ogroman je zadatak preokrenuti, ali nećemo odustati", dodao je strateg Bayerna.