U posljednjih 20-ak godina svijet je vidio fantastičnih lijevih bekova, igrača koji su vodili svoje momčadi i u obrani i napadu. Bili su tu Roberto Carlos, Ashley Cole, Paolo Maldini i mnogi drugi, ali nećemo lagati kada bi među najbolje uvrstili i Patricea Evru.

Bivši francuski reprezentativac i as Manchester Uniteda godinama je bio uzdanica Sir Alexa Fergusona te je uvijek igrao na najvišoj razini. U Engleskoj je osvojio sve što se osvojiti da, a u Unitedu je proveo čak 12 godina. Umirovio se 2018. godine, a osim Uniteda, igrao je još u Marsali, Monzi, Nici, Monacu, Juventusu i Marseilleu.

Otkako se umirovio često obožavatelje zabavlja objavama na društvenim mrežama, a sve je šokirao kada je otkrio detalje iz svojeg djetinjstva.

Nogomet ga je spasio

Bivši francuski reprezentativac je gostovao u emisiji BBC-a Freeze The Fear, u kojoj natjecatelji sudjeluju u igri "dvije istine i jedna laž". Naime, natjecatelji moraju reći tri stvari o sebi, a gosti moraju otkriti koje su tvrdnje istinite, koje ne.

Gledatelji su ostali u šoku kada je Evra otkrio detalje iz života. Naime, kao dijete je prosio ispred dućana, a sa svega 13 godina je dilao drogu kako bi zaradio za život.

"Radio sam tri stvari prije nego što sam počeo igrati nogomet. Prodavao sam drogu, prosio ispred dućana i radio u prodavaonici TV uređaja", rekao je Evra pa otkrio što je laž.

Preko trnja do zvijezda

"Laž je da sam prodavao televizore, a druge dvije stvari su laž. Zaista sam prosio i prodavao drogu kao dijete. Imao sam svega 13 godina", otkrio je.

Već je ranije pričao o seksualnom zlostavljanju koje je trpio tijekom svoje mladosti, a to ga je, kaže, označilo do kraja života.

"Kada sam imao 13 godina moj me učitelj seksualno zlostavljao i to je znatno utjecalo na moj život. Djetinjstvo nije bilo lako, a sve je postalo još gore kada je otišao moj otac. Tada sam znao kopao po kantama za smeće kako bi pronašao hranu. Nogomet me spasio od tog života, ne samo mene nego i moju obitelj", kaže bivši lijevi bek Manchester Uniteda.