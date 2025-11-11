U Americi ništa besplatno: Parking će biti skuplji od gledanja utakmice Svjetskog prvenstva

FIFA s pravom očekuje rekordnu zaradu od Svjetskog prvenstva 2026. godine. Turnir koji će se prvi put igrati s čak 48 reprezentacija donijet će i neviđene prihode, no Amerikanci su odlučili dodatno iskoristiti svaku priliku.

Kako piše The Athletic, domaćini su pronašli novi način zarade: prodaju parking mjesta po cijenama koje premašuju iznose ulaznica s prethodnih svjetskih prvenstava.

Svjetsko prvenstvo 2026. održat će se u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, u čak 16 gradova domaćina. Za sada su poznate cijene parkinga u pet američkih gradova, a one se kreću od 75 do čak 175 dolara po utakmici, ovisno o fazi natjecanja.

Na stadionima Hard Rock (Miami), Arrowhead (Kansas City), Gillette (Foxborough) i AT&T (Arlington) cijene su 75 dolara za utakmice grupne faze i šesnaestine finala, 100 dolara za osminu finala, 145 za četvrtfinale te 175 dolara za polufinale ili utakmicu za treće mjesto.

Još više naplaćuju u Philadelphiji, na stadionu Lincoln Financial Field, gdje parkiranje tijekom grupne faze stoji 115 dolara, a u osmini finala 145 dolara.

Cjenik za ostale gradove, uključujući Atlantu, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Guadalajaru, Mexico City, Monterrey, Vancouver, Houston, Toronto i East Rutherford, gdje će se igrati i finale, još nije objavljen, no očekuje se da će iznosi biti slični, ako ne i viši.

Usporedbe radi, parking od 75 dolara za grupnu fazu 2026. godine skuplji je od ulaznice treće kategorije za bilo koju utakmicu grupne faze na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru, koja je iznosila 69 dolara. Procjene govore da će FIFA od turnira 2026. ostvariti više od 13 milijardi dolara prihoda.

