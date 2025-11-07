Hrvatski reprezentativac dobiva novog trenera: Stigao prvim letom iz Torina

Bivši trener Torina Paolo Vanoli (52) stigao je u petak u Firencu kako bi preuzeo trenersku poziciju Fiorentine, koja se nalazi na dnu ljestvice Serie A, objavili su talijanski mediji.

Dan ranije Vanoli je sporazumno raskinuo ugovor s Torinom, koji je vrijedio do lipnja 2026. Vanoli će na trenerskoj klupi Fiorentine naslijediti Stefana Piolija, koji je u utorak dobio otkaz zbog katastrofalnog ulaska u sezonu.

U prvih deset kola Serie A Fiorentina nije upisala niti jednu pobjedu, te je s četiri remija i šest poraza na dnu prvenstvene ljestvice.

Vanoli bi trebao potpisati ugovor s klubom iz Firence do kraja sezone, s mogućnošću produljenja za još godinu dana. On se vraća u Fiorentinu nakon više od 20 godina. Za vrijeme igračke karijere nosio je dres "Viola" od 2000. do 2002. godine.

Na trenerskoj klupi Fiorentine Vanoli bi trebao debitirati u nedjelju na gostovanju kod Genoe, koja je također ovog tjedna promijenila trenera. Igračka legenda Rome Daniele De Rossi preuzeo je kormilo od Francuza Patricke Vieire.

