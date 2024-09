Ima li Dinamo šanse protiv Bayerna? 'Sigurno se s ovime navijači neće složiti...'

Stigao je i taj dan. Dinamo se vratio u najelitnije klupsko natjecanje i danas, u utorak 17. rujna, na Allianz Areni protiv Bayerna otvara grupnu fazu Lige prvaka.

Nakon "spuštanja na zemlju" u HNL-u domaćim porazom od Hajduka u derbiju, Plavi idu na noge jednoj od najjačih europskih momčadi, istinskom velikanu. Bayern je u sezonu ušao furiozno, prvi je u Bundesligi, a u prošlom kolu je pobijedio s čak 6:1.

Dinamo u ovu utakmicu ulazi kao autsajder i sve osim (uvjerljive) pobjede Bayerna bilo bi veliko iznenađenje, a utakmicu je za Net.hr najavio bivši igrač Dinama i hrvatski reprezentativac Igor Pamić.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Sigurno da se s mojom najavom navijači Dinama neće složiti, ali ovdje nisu bitni bodovi. Bitan je dojam. Normalno da dojam sam po sebi nosi i nosi i eventualno bodove. Ono što je strahovito bitno za Dinamo je da nakon dugo dugo vremena igra utakmicu bez opterećenja. Mislim da se oni mogu postaviti, normalno da sam izlazak na teren protiv Bayern Münchena donosi dodatni adrenalin i treba. Treba samo znati da je Bayern ekstra momčad sa strahovitim napadačkim potencijalom i ovaj treba znati da ako Dinamo ne zabije gol ili dva, da nema što računati na bod ili bodove. U suštini je to nagrada za proteklu sezonu za te dečke i za ulazak u Ligu prvaka. Nagrada je prvo kolo igrati protiv Bayerna iz Münchena i po meni oni moraju tako se pripremiti i tako nastupiti", rekao nam je na početku razgovora pa se osvrnuo na samu igru u utakmici:

"Ako Dinamo bude previše otvoreno, ostavit će prostora ekstra tehničkim, dobrim i brzim igračima Bayerna. To bi bilo pogubno. Isto tako, Dinamo će morati uzeti koliko toliko loptu Bayernu. Treba vidjeti u kojoj mjeri. Također, ne ostavljati prostore po izgubljenoj lopti. Dinamo mora imati, u svakom slučaju, dobar balans u sve tri trećine. To će biti presudno, da budu plitko u svakom dijelu, da budu, koliko je to moguće, kad su u posjedu lopte u napadu sa sustavom i brzim faulom da ih Bayern lovi na širokom prostoru. Dinamo postavljenu obranu s Jakirovićem zna igrati jako dobro."

"Oni su ovo zaslužili. Svi, i treneri, i navijači, i i klub, i uprava i igrači, tako da da tako treba pristupiti toj utakmici bez stresa.. Međutim, isto tako svjesni da će morati biti, što se odrađenog posla tiče, na ekstra nivou da bi parirali Bayernu, ne pobijedili. Onda moraš imati i sreće, moraš je zazivati srce i moliti dragog Boga da Bayern nema svoj dan, da uđe malo opuštenije. Ako Dinamo uspije iznenaditi u određenom momentu, mogao bi eventualno čak i takvu veliku momčad, kao što je Bayern, staviti u probleme. Dakle, rasterećenost je u svakom slučaju poželjna. I opet, ponavljam, to je nagrada, da dečki baš uživaju. I na kraju krajeva da oni sami vide na kojem su nivou u odnosu na ekstra svjetske momčadi", zaključio je.

