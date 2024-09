Dinamova legenda objasnila što očekivati u Munchenu: 'Svakome je to jasno, Plavi mogu samo dobiti'

Dinamou utorak 17. rujna na Allianz Areni protiv Bayerna otvara grupnu fazu Lige prvaka.

Plavi su uoči te utakmice doživjeli "šamar", poraz na svom Maksimiru od najvećeg rivala Hajduka (0:1), dok je Bayern pregazio Holstein Kiel visokom 6-1 pobjedom i ostao na stopostotnome učinku u Bundesligi.

U toj utakmici trener bavarskog velikana Vincent Kompany uspio je i odmoriti igrače za sraz s Plavima jer su već na poluvremenu vodili 4:0.

Bili smo dobri, ali moramo biti još bolji u utorak. A nakon toga, u onoj idućoj utakmici još bolji. Dobra stvar ove utakmice jest i što smo na poluvremenu imali 4-0 pa smo mogli neke igrače i odmoriti za Dinamo. Svi će biti spremni za tu utakmicu", poručio je Kompany nakon te utakmice.

Bavarci u sraz s Dinamom, koji u Munchen stiže kao autsajder, ulaze puni samopouzdanja, a za prognozu susreta nazvali smo Nikolu Jurčevića, bivšeg igrača i trenera te legendu Plavih.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Nikola Jurčević kao izbornik Azerbajdžana u Maksimiru protiv svoje Hrvatske

"Svakome je jasno da je tu Bayern apsolutni favorit s obzirom na kvalitetu i veličinu kluba, a s druge strane za Dinamo, rekao bih, pa možda je najlakša utakmica za igranje u ovoj grupi. Cijela nogometna Europa tu očekuje jednu rutinsku pobjedu Bayerna, tako da Dinamo tu stvarno može samo dobiti. A što očekujem od Dinama, očekujem da Dinamo bude čvrst i kompaktan, da pokuša pružiti jedan dobar otpor i da možda uz neku dozu sportske sreće čak i dođe do senzacije", rekao nam je na početku pa odgovorio na pitanje kako Dinamo može iznenaditi Bayern:

"Bayern ima u zadnje dvije godine dosta problema u defenzivnoj liniji, mijenjala se obrana. Mijenjali su se igrači, dovodili se novi... Da ne nabrajam sve što se dogodilo, ali nisu uspjeli standardizirati obranu. Ako gledam neke neke njihove eventualne mane, to je ta obrambena formacija koja nije do kraja standardizirana već dvije godine. Iako je to dosta teško i na taj način prezentirati, s obzirom da se radi o različitim nogometnim svjetovima, ali ako negdje treba tražiti svoju priliku, onda Dinamo treba tražiti svoju priliku iz neke kompaktne defanzivne igre, otvaranje tranzicija. A Dinamo je na utakmicama u Europi do sada na taj način jako dobro igrao u gostima."

"Svi nešto sanjaju o nekom da će napasti neku takvu veliku momčad. Međutim, to nije baš tako realno. Dinamo mora pokušati njima, koliko je moguće, smanjiti prostor i srušiti linije. Koliko je moguće onemogućiti njihove ofenzivne igrače koji su svi jako dobri u igri jedan. Tu je i robusni napadač Kane koji je centarfor top klase. Tako da jednostavno to utakmica u kojoj će način igre diktirati Bayern i Dinamo će morati parirati na svoj način", zaključio je.

