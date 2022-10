U srijedu navečer sastali su se Manchester United i Tottenham u sklopu 12. kola Premier lige. Navijači na Old Traffordu s nestrpljenjem su iščekivali gostovanje momčad Antonija Contea u novom velikom derbiju engleskog nogometa, a na kraju su mogli biti presretni viđenim.

United je na kraju slavio 2:0, a strijelci su bili Fred i Bruno Fernandes. No, iako rezultat ne upućuje na to, ovo je bila jedna od najdominantnijih pobjeda Erika Ten Haga otkako je ovog ljeta postao trener Crvenih vragova. United je igrao baš kako je on zamislio, dominirao je nad svojim protivnikom i nizao šanse, a to jasno pokazuje podatak da su imali čak 28 udaraca na utakmici te da je najbolji pojedinac Spursa bio njihov vratar, Hugo Lloris.

Naš Ivan Perišić započeo je susret na lijevoj strani Tottenhamove vezne linije, odigrao je 79 minuta te je bio jedan od najboljih pojedinaca svoje momčadi.

10 nastupa od starta

Engleski mediji danas iznenađujuće javljaju da Perija neće igrati protiv Newcastlea u susretu 13. kola, koji se igra u nedjelju u 17.30. Trebao bi zamijeniti Ryan Sessegnon, koji je odlično igrao prošlog proljeća, ali onda naš Ivan stigao u sjeverni London.

Nije poznato, je li ovo samo odmor za Perišića ili je izgubio borbu za mjesto u prvih 11 od mlađeg rivala.

Ove sezone je skupio 10 nastupa od prve minute za momčad Antonija Contea.