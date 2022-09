Ivan Perišić ovog je ljeta preselio iz Intera u Tottenham u besplatnom transferu. Hrvatski reprezentativac brzo je osvojio srca navijača, ali i trenera Antonija Contea, s kojim se dobro poznaje iz svojih dana u milanskom klubu. Prvih nekoliko utakmica počeo je s klupe, ali je svim postalo jasno da Perija mora igrati u prvom momčadi.

Do sada je upisao osam nastupa u svim natjecanjima te je podijelio tri asistencije, a na prvijenac u dresu Tottenhama još uvijek čeka. No, ni to ne dira navijače Tottenhama, što vam jasno pokazuje kako igra naš Perišić. Rijetko koji igrač se može pohvaliti da je zadovoljio engleske navijače i medije bez da je postigao pogodak.

A koliko ga vole navijači Spursa pokazuje i pjesma koju su napisali za našeg neuništivog reprezentativca.

Obožavaju ga

Na Instagram stranici Spurs related osvanuo je video s pjesmom za našeg Perišića, a grubo prevedeno, išla bi ovako:

"Došao je u Tottenham igrati s Harry Kaneom, odbio je Chelsea da igra na White Hart Laneu. On je naš Hrvat, juri po terenu, njegovo ime je Ivan. Ivan Perišić".

Tom Barclay, novinar The Sun-a koji profesionalno prati Tottenham, piše tako da je Perišić klasa od igrača. Izdvaja njegov prvi dodir, pregled igre i pozicioniranje na terenu te zaključuje da nije čudo što ga je bivši trener Conte opet htio u momčadi. Naš Ivan je u kratkom roku osvojio inače tvrda srca engleskih medija i navijača.