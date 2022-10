U srijedu navečer sastali su se Manchester United i Tottenham u sklopu 12. kola Premier lige. Navijači na Old Traffordu s nestrpljenjem su iščekivali gostovanje momčad Antonija Contea u novom velikom derbiju engleskog nogometa, a na kraju su mogli biti presretni viđenim.

United je na kraju slavio 2:0, a strijelci su bili Fred i Bruno Fernandes. No, iako rezultat ne upućuje na to, ovo je bila jedna od najdominantnijih pobjeda Erika Ten Haga otkako je ovog ljeta postao trener Crvenih vragova. United je igrao baš kako je on zamislio, dominirao je nad svojim protivnikom i nizao šanse, a to jasno pokazuje podatak da su imali čak 28 udaraca na utakmici te da je najbolji pojedinac Spursa bio njihov vratar, Hugo Lloris.

Naš Ivan Perišić započeo je susret na lijevoj strani Tottenhamove vezne linije, odigrao je 89 minuta te je bio jedan od najboljih pojedinaca svoje momčadi.

Nazad za Hrvatsku...

Ipak, jedan potez ostao je posebno zapamćen kod navijača, ali nažalost, naš Perija našao se na drugoj strani velemajstorskog driblinga Brazilca Antonyja. Veliko pojačanje Manchester Uniteda, kojeg je Ten Hag doveo iz svojeg Ajaxa za 100 milijuna eura, u 37 minuti susreta primio je loptu na desnoj strani Unitedove momčadi, a pokraj njega bili su Perišić i Pierre-Emile Hojbjerg.

Antony je izbjegao Danca, a onda krasnim potezima promiješao našeg Perišića koji je na kraju završio na travnjaku, dok je Brazilac već bio nekoliko metara od njega. Spektakularan potez Brazilca proširio se društvenim mrežama, gdje navijači sprdaju našeg Perišića.

"Antony je poslao Perišića natrag u Hrvatsku", kaže jedan navijač, a mi samo možemo reći ovo: Kada se netko trudi u obrani, dešavaju mu se ovakve stvari. Naš Perija uvijek daje sve od sebe i svakome se dogodi ovakav trenutak!