Ovo Varaždinu prije utakmice s Goricom nije pošlo za rukom dvije godine

Ovo Varaždinu prije utakmice s Goricom nije pošlo za rukom dvije godine
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Ranije je istu sudbinu kao Gorica doživjela Lokomotiva, ali i Hajduk

20.10.2025.
11:43
Kako piše Ofenziva, Varaždin je u utakmici s Goricom zabio tri gola po prvi put nakon skoro dvije godine. Gosti su poveli u sedmoj minuti golom Ivana Mamuta s bijele točke. Luka Škaričić je u 36. pogodio za 2-0, dok je Aleksa Latković bio strijelac trećeg pogotka za goste u 47. minuti i velikih 3-0. Domaćin je smanjio u 75. minuti kada je Jurica Pršir realizirao jedanaesterac i zabio počasni gol Velikogoričana.

 

Momčad Nikole Šafarića tom je pobjedom zasjela na četvrto mjesto prvenstvene tablice, a zadnji puta kada je momčad iz Baroknog grada zabila tri gola na gostovanju u jednoj utakmici HNL-a bilo je 2023. godine kada su također svladali Goricu.

 

Tada su strijelci za Varaždin bili Michele Šego, Domagoj Drožđek i Fran Brodić, dok je za domaću momčad precizan bio Tim Matavž. Ovo je bio četvrti put da je Varaždin zabio tri gola na gostovanju. Ranije je padala i Lokomotiva te Hajduk.

 

 

 


 

 

 

   

 

      Tablice omogućuje Sofascore

   

