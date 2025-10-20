Ovo Varaždinu prije utakmice s Goricom nije pošlo za rukom dvije godine

Kako piše Ofenziva, Varaždin je u utakmici s Goricom zabio tri gola po prvi put nakon skoro dvije godine. Gosti su poveli u sedmoj minuti golom Ivana Mamuta s bijele točke. Luka Škaričić je u 36. pogodio za 2-0, dok je Aleksa Latković bio strijelac trećeg pogotka za goste u 47. minuti i velikih 3-0. Domaćin je smanjio u 75. minuti kada je Jurica Pršir realizirao jedanaesterac i zabio počasni gol Velikogoričana.

Momčad Nikole Šafarića tom je pobjedom zasjela na četvrto mjesto prvenstvene tablice, a zadnji puta kada je momčad iz Baroknog grada zabila tri gola na gostovanju u jednoj utakmici HNL-a bilo je 2023. godine kada su također svladali Goricu.

POGLEDAJTE VIDEO: Forbes otkrio listu najplaćenijih nogometaša svijeta: Dijamant iz Barcelone ušao među elitu!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tada su strijelci za Varaždin bili Michele Šego, Domagoj Drožđek i Fran Brodić, dok je za domaću momčad precizan bio Tim Matavž. Ovo je bio četvrti put da je Varaždin zabio tri gola na gostovanju. Ranije je padala i Lokomotiva te Hajduk.

674 - Toliko je dana prošlo od posljednje utakmice u kojoj je Varaždin zabio 3 gola na HNL gostovanju! Za rubriku vjerovali ili ne jest podatak da je u toj utakmici, kao i sinoć, Varaždin slavio kod Gorice - rezultatom 1:3!



🎯 Rezultat se tada, krajem 2023. godine, kretao isto… pic.twitter.com/DOHGgSfHRK — Ofenziva (@OfenzivaPortal) October 20, 2025





Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Zvonimir Srna za RTL Danas uoči okupljanja reprezentacije