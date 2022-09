Dinamo će u utorak od 18:45 sati na prepunom Maksimiru ugostiti veliko nogometno ime - Chelsea. Bit će to prvi test Modrih u novoj sezoni Lige prvaka, a kultno klupsko natjecanje otvaraju protiv vjerojatno najjače ekipe u skupini, u kojoj su još Red Bull Salzburg i Milan.

Bit će to fantastična utakmica, ulaznice su se rasprodale dok ste rekli "keks", što jasno pokazuje kakva nas atmosfera čeka na Maksimiru. Susret je najavio i trener Modrih, Ante Čačić, koji veli da će mu to biti najveća utakmica u karijeri, barem onoj klupskoj.

"Sutra nas čeka jedna utakmica koju smo silno željeli. To je nagrada za osvajanje prvenstva, jer da nema toga ne bi se izborili za Ligu prvaka. Ulazak u LP je velika satisfakcija, za mene kao trenera i moje igrače. Vjerujem da ćemo profitirati natjecanjem u LP, igrači će napredovati. Naravno, nakon izvlačenja sam odmah rekao da nismo favoriti u nijednoj utakmici, ali ćemo u svakom susretu tražiti svoju šansu. Pred punim tribinama ćemo učiniti sve da limitiramo kvalitete Chelseaja i tražimo svoju priliku", poručio je Čačić.

Upute iz policije

A uoči susreta na Maksimiru, zagrebačka policija izdala je posebne upute za sve navijače koji će večeras uživati u nogometnom spektaklu. Prenosimo njihovu obavijest u cijelosti.

"U utorak, 6. rujna 2022. godine s početkom u 18.45 sati u Zagrebu, na gradskom stadionu Maksimir odigrava se međunarodna nogometna utakmica GNK "Dinamo" i FC "Chelsea" iz Engleske.

S obzirom na očekivani veliki interes gledatelja, pozivamo sve posjetitelje da se detaljno upoznaju s uputama i preporukama koje navodimo u nastavku priopćenja.

Obavijest za posjetitelje/gledatelje

Ulazi u stadion Maksimir biti će otvoreni za sve gledatelje od 16.45 sati, stoga pozivamo posjetitelje da na vrijeme krenu prema stadionu te da, ukoliko su u mogućnosti, koriste javni prijevoz radi izbjegavanja gužve.

Imajte na umu posebnu regulaciju prometa koja će biti na snazi.

Posebna regulacija prometa na području grada Zagreba, posebice oko stadiona

Na dan odigravanja utakmice u utorak, 6. rujna 2022. godine organizator će, u suradnji s policijskim službenicima te po odobrenju Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet uspostaviti posebnu regulaciju prometa , na način da će od 6 sati za sav promet biti zatvoreno:

parkiralište od skulpture „Bacač diska“ do zapadnog parkirališta stadiona Maksimir,

servisna cesta od Budakove ulice i Tržnice Borongaj do Bazenskog kompleksa Svetice odnosno do zapadnog parkirališta gradskog stadiona Maksimir,

parkiralište Tržnice Borongaj i poligon za obuku vozača osim za vozila s akreditacijom organizatora i organiziranog dolaska navijača,

parkiralište na Hitrecovoj ulici i Hitrecova ulica

parkiralište kod Bazenskog kompleksa Svetice,

parkiralište ispred zapadne tribine gradskog stadiona Maksimir osim za vozila s akreditacijom organizatora,

zapadno parkiralište Ekonomskog fakulteta-Zagreb na Trgu J. F. Kennedya.

Mjere posebne regulacije prometa bit će na snazi do 24 sata.

Sve ulaznice su personalizirane i prilikom ulaska provjeravaju se barkod čitačima.

Poštivanje Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Na ulazima u stadion zaštitarska služba provodi sigurnosne provjere.

Sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno je:

unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju,

unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja,

paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita,

maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način s ciljem prikrivanja identiteta,

unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,

pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,

pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor, prostor koji je namijenjen sucima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,

bacanje predmeta u natjecateljski prostor,

boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora.

Sva uočena navedena protupravna ponašanja bit će sankcionirana sukladno Zakonom o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

Ulazak u stadion odbit će se pored ostalog:

posjetiteljima pod utjecajem alkohola,

osobama koje ne posjeduju personaliziranu ulaznicu,

posjetitelju za kojeg se utvrdi da posjeduje zabranjene predmete i

osobama za koje postoji vjerojatnost da će ugroziti sigurnost drugih na utakmici.

Foto i video snimanje javnog okupljanja

Policija će, na dan odigravanja utakmice, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima - prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice – audio i video snimati te fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu te prilaznim pravcima.

Pozivamo posjetitelje i gledatelje da poštuju upute i pravila organizatora te upozorenja i zapovijedi policijskih službenika u prometu i na stadionu."