Lista "Dinamovo proljeće" objavila je na svojim društvenim mrežama poziv svim članovima GNK Dinama za prikupljanje potpisa podrške predstojećim izborima u aktualnom prvaku Hrvatske. Od ponedjeljka, 5. veljače, do subote, radnim danima od 10:00 do 20:00 i subotom od 10:00 do 16:00, svi zainteresirani imaju priliku potpisati listu podrške u Bad Blue Boys Fan Shopu u Ilici 37. Ova objava označava službeni ulazak liste u izbornu utrku za 25 mjesta u novom skupštinskom tijelu, uz podršku Bad Blue Boysa.

Iako se "Dinamovo proljeće" naziva navijačkom listom, ona okuplja brojne ugledne poslovne i akademske profila s bogatim životopisom i iskustvom. Cilj je ovih navijača ostvariti ideju da u upravnim tijelima kluba sudjeluju iskusne osobe iz poslovnog i akademskog sektora koje mogu doprinijeti daljnjem razvoju kluba, postizanju sportskih uspjeha te jačanju njegova identiteta i utjecaja u društvu.

Na listi će biti i aktualni članovi Izvršnog odbora GNK Dinamo, Ivan Nauković i dr. sc. Dubravko Skender, koji su prije godinu dana ušli u klub potporom tadašnjih članova kluba s više od 7000 glasova. Nauković je vlasnik Pivovare Medvedgrad, a Skender je član Uprave Zubak grupacije.

Ivan Nauković je vlasnik brzorastuće Pivovare Medvedgrad, a dr. sc. Dubravko Skender je član Uprave Zubak grupe. Osim njih za listu će kandidirati i Goran Kovačević, član uprave za razvoj tvrtke Infinum, jedne od vodećih IT tvrtki u Hrvatskoj, kao i Bogdan Drakulić, predsjednik uprave PBZ Leasinga.

U timu članova Dinama između kojih će se krojiti lista jest i Frano Šušnjara. Riječ je dugogodišnjem visokopozicioniranom menadžeru u automobilskoj industriji koji je na vodećim pozicijama radio proteklih 13 godina u Brazilu, Kini, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Poljskoj i Francuskoj. Povratkom u Hrvatsku, sa svojim znanjem i iskustvom, odlučio je pomoći klubu kojeg je godinama bodrio na gostovanjima po Hrvatskoj i Europi.

Za listu kandidiraju i Zrinko Hržić, generalni direktor Egis Road Operation Croatia, Krešimir Mlinarić, član regionalnog menadžmenta za BE-terna grupu te vanjski predavač na Fakultetu primijenjene matematike i informatike u Osijeku. Timu “Dinamovog proljeća” pridružio se i Renato Radačić, jedan od vodećih projektnih konzultanata u Hrvatskoj s više od 20 godina iskustva na menadžerskim pozicijama u vodećim regionalnim kompanijama.

Potvrđeno je kako će svoje mjesto na listi imati i Tomislav Globan, te Mislav Ante Omazić, profesori na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Omazić je nositelj katedre za organizaciju i menadžment sa širokim dijapazonom područja interesa u menadžmentu, projektnom menadžmentu, menadžmentu promjena, vodstvu, poslovnoj etici i društvenoj odgovornosti poduzeća. Tomislav Globan osim cijenjenog rada u sportskoj analitici, zbog koje je postao poznat široj javnosti, predaje na katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj između ostalog i kolegij ekonomije sporta.

Na listi će se tražiti i mjesto za Zvonimira Manenicu koji je član Uprave Vaillant grupe za financije u jugoistočnoj Europi, Roberta Penezića, direktora tvrtke Monri Payments koja je lider u kartičnom poslovanju, nekadašnjeg predsjednika Uprave Olivala i sadašnjeg predsjednika KK Dinamo Zagreb Marijana Pojatinu.

Timu “Dinamovog proljeća” pridružili su se i Neven Lamza, voditelj tima općih poslova tvrtke Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Kristijan Tudja, proizvodni inženjer u IT tvrtki Infobip, Aleksandar Ekart, pravnik s 37 godina iskustva u vanjskoj trgovini u lancu opskrbe, prometa i marketinga, Tomislav Fresl iz Agencije za mobilnost i programe EU, te Dario Lihtenvalner, realizator na Nova TV.

Za listu “Dinamovo proljeće” kandidati su i povjerenici kluba koji su kao dosadašnji članovi skupštine kluba omogućili novi statut Dinama. Riječ je o ljudima iz privatnog poduzetništva poput Igora Kabeleka ili Kreše Barića poznatijeg kao najvećeg kolekcionara Dinama, zatim doktora povijesti Domagoja Novosela, magistra kineziologije i glavnog tajnika Hrvatskog društva za povijest sporta Frana Đuranca, kao i Mariu Dubiću, Slavku Sragi i Branku Komorskom.

Tijekom idućeg tjedna lista “Dinamovo proljeće” će objaviti i program kojim misle pridobiti Dinamovce da im dadu povjerenje za ulazak u Skupštinu. Temelj programa osim rezultatske izvrsnosti prve momčadi u HNL-u i u europskim natjecanjima bit će odgovorno i transparentno poslovanje kluba. To znači da se želi poticati rast prihoda u klubu mimo transfera i nagrada UEFA-e, kao i bolja iskoristivost potencijala ustroja kluba. Pitanje stadiona za listu “Dinamovo proljeće” je strateško pitanje, kao i pitanje identiteta kluba kao središnje teme kampanje kroz kvalitetniji rad omladinskog programa, jačanje članstva kluba i aktiviranja bivših legendi u svakodnevnom životu.

Izbori za Skupštinu Dinama održat će se 2. ožujka od 9h do 19h, a glasati mogu svi članovi kluba koji su platili članarinu za 2023. i do 15. veljače za 2024. godinu

