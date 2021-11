Bila je to plava bajka na Maksimiru. Sve se Dinamovom pobjedom sinoć nad Rapidom tako lijepo zaokružilo, dobilo cjelinu. Složit će se s tim i Branko Strupar.

Uzvratili za poraz

Nije se doduše "dan po jutro poznao", jer su gosti poveli već u 8. minuti. No, na kraju je ipak zasjalo sunce. Plave boje...

Prvak Hrvatske uzvratio je Rapidu za poraz u Beču od prije dva tjedna i sa 6 bodova zasjeo na drugu poziciju skupine H Europske lige u veličanstvenom ambijentu. Bad Blue Boys proslavili su svoj 35. rođendan spektakularnom izvedbom i na tribini i na ulicama Zagreba karuselom u srijedu, a o svemu tome zasigurno će se još dugo pričati. Plavi pakao bio je ipak preveliki zalogaj za Rapid.

'Predobro je bilo'

"Sve je bilo baš ono, predobro. Sam početak utakmice bio je malo uspavan za Dinamo. Rapid je zabio gol a Plavi nisu bili koordinirani u obrani. No, dobro je to što su se brzo postavili na noge, do poluvremena još i zabili a to nije baš tako jednostavno. Izgledalo je jednostavno. Jer, od njih si izgubio prije 14 dana i sad ti povedu u prvih 10 minuta. Naravno, unese se nemir. Rekao sam to, Tomo (Rukavina) i ja smo baš kazali, Dinamo je ipak za klasu bolja momčad", rekao nam je u uvodu razgovora bivši igrač Dinama i, između ostalog, belgijske nogometne reprezentacije, sad stručni sukomentator Arene Branko Strupar kojeg je atmosfera jako dojmila...

Snimao Sjever u transu kako slavi s igračima

"Atmosfera je bila baš prelijepa, predivna. Svaka čast stvarno svima. Čestitke Boysima na 35. rođendanu. Joj, sad kad vam to govorim, smiješno je ispalo nešto nakon utakmice. To su mi svi poslije rekli. Ispričat ću vam to. Dakle, mi smo ulazili na završnu analizu i sad tu kamera a ja snimam Sjever i BBB-ovce kako pjevaju. To je ispalo nekako, govore mi drugi, simpatično. Znači, ja stojim leđima kameri jer snimam Boyse. Igrači i navijači su slavili, pjevali zajedno i sad ja to snimam i Tomo mene laktom ono, daj stari, u kadru si. 'A dobro, ja mu velim..."

Da, bila je to posebna večer.

"Bilo je doba kad sam igrao za Dinamo. Šteta je stvarno zbog stadiona. Istočna tribina je bila prazna, nažalost i mora biti. Tako da mi je to žao. Ali, i ovi kaj su bili napravili su atmosferu kao da je Maksimir bio pun. A sad zamislite da je još Istok bio pun. Jug nije bitan, Jug je za gostujuće navijače. Pa to bi se orilo, grmilo bi do Beča valjda. Baš je bilo dobro. Ima tu i njihove zasluge. Nakon što je Rapid zabio za 0-1, još su jače počeli navijati. Sve u svemu, jedna lijepa večer".

Slijedi Genk u ključnom srazu za drugu fazu

Slijedeća utakmica protiv vašeg Genka na Maksimiru bit će ključna za Dinamo. Namjerno ovo vašeg, ipak ste vi njihova klupska legenda.

"Ispada da je to najvažnija utakmica za Plave. Ipak, Dinamo u posljednjem kolu mora u London a Genk dočekuje Rapid koji će biti bez ikakvih izgleda. U prvoj utakmici nije to bila ona prava snaga Genka, bio sam tad tamo. Ali, Genk se diže u formi, Nakon Dinama je izgubio još dvije-tri utakmice u prvenstvu. Međutim, u jednom su tjednu, što u Kupu a što u prvenstvu, utrpali su 12 komada. Nema veze što je to bio trećeligaš u Kupu ali Waragemu, prvoligašu, zabili su 6 u gostima. Tako da se i Genk isto vratio. Svi su mi kazali da su sinoć na poluvremenu trebali voditi 3-0 protiv West Hama. Znači, u prvom su dijelu već trebali napraviti razliku a još su k tome i izjednačili na 2-2, nakon što su poveli 1-0. Nisu oni uopće bezazleni, rezultat može zavarati. To će biti utakmica prolaza. Jer, Genk uvijek bolje igra u gostima. To je neki njihov forte. Imaju takav stil igre jednostavno. Imaju Onachua koji je čudesan napadač i dva brzanca i onda čekaju i lako razviju kontru. A kad igraju doma, onda im se više-manje svi zatvaraju i onda njih čekaju na kontre. U tom slučaju, teže probijaju obranu. Ovako, čim presjeku loptu vrlo su opasni. Dinamo mora paziti na pogreške kao sinoć u prvih 10 minuta ili u Beču u prvom dijelu", zaključio je Branko Strupar.

LJESTVICA SKUPINE H:

West Ham 4 3 1 0 9-2 +7 10

DINAMO 4 2 0 2 7-5 +2 6

Genk 4 1 1 2 3-8 -5 4

Rapid 4 1 0 2 3-7 −4 3

kolo - 25. studenog

DINAMO - Genk

Rapid - West Hamkolo - 9. prosinca

West Ham - DINAMO

Genk - Rapid