SNAGA I MOĆ / Godinama trn u oku svima

Bad Blue Boys u četvrtak su navečer proslavili svoj 35. rođendan. Navijački tulum kakav grad Zagreb dugo nije vidio nastavljen je protiv Rapida u 4. kolu skupine H Europske lige. Počeo je on još dan prije, karuselom kroz grad uz mnoštvo pirotehnike i pjesme. Protiv Rapida su u 35. BBB-ovci razvili ogromnu šetalicu preko svih 5 sektora donje etaže Sjevera. Na tome su Boysi radili tjednima, uz mukotrpan trud ljudi koji su neumorni crtali kao i ostalih ljudi u grupi. Koreografija je, simbolično, započela u 35. Da, povijest zagrebačkih ultrasa i nogometnih huligana prepuna je bunta i prkosa, borbe za klub, protiv sistema. Prava tradicija bunta... Bad Blue Boys su godinama trn u oku svima. Na 'ulici' su avangarda, na tribini čista strast i jedni od rijetkih bastiona navijačkog pokreta koji su izdržali neviđenu represiju kroz povijest. Sjever je protiv Rapida disao s Dinamom svih 90. minuta a tijekom drugog dijela zapaljena je i pirotehnika. Mnoštvo baklji obasjalo je tribinu, 'crnina' je bila u pokretu a nadvio se nad utakmicu gusti bijeli dim. Bila je to veličanstvena navijačka noć koju su zagrebački ultrasi položili s pet plus.