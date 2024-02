Hrvatska će u četvrtom izdanju Lige nacija igrati u skupini 1 protiv Portugala, Poljske i Škotske, odlučeno je ždrijebom u Parizu.

Novo izdanje kreće 5. rujna, a utakmice po skupinama igrat će se do 19. studenoga. Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine izborit će četvrtfinale koje je na rasporedu od 20. do 25. ožujka sljedeće godine, dok nas završni turnir čeka od 4. do 8. lipnja.

Hrvatska ima priliku preko ovog izdanja Lige nacija izboriti izravan plasman na SP 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Za to treba osvojiti skupinu.

Objavljen je i raspored skupine A elitnog razreda Lige nacija, a otvaranje nije moglo teže početi.

kolo (5.rujna, 20.45)

Portugal - Hrvatska

Škotska - Poljska

2. kolo (8. rujna, nedjelja, 20.45)

Hrvatska - Poljska

Portugal - Škotska

3. kolo (12. listopada, subota)

Hrvatska - Škotska (18.00)

Poljska - Portugal (20.45)

4. kolo (15. listopada, utorak, 20.45)

Poljska - Hrvatska

Škotska - Portugal

5. kolo (15. studenoga, petak, 20.45)

Portugal - Poljska

Škotska - Hrvatska

6. kolo (18. studenoga, ponedjeljak, 20.45)

Hrvatska - Portugal

Poljska - Škotska

