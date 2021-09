Nogometaši Barcelone sinoć su protiv Benfice doživjeli težak 3-0 poraz i produbili krizu na Camp Nou. Situacija u Barceloni nije baš najbolja a javnost se pita je li ovo novo normalno za katalonskog velikana?

Situacija u Barceloni je kritična

Sergio Busquets rekao je da je situacija "kritična" nakon što im je Benfica nanijela drugi uzastopni poraz u Ligi prvaka, pa posao Ronalda Koemana visi o koncu.

Ovo je prvi put da je Barca pretrpjela dva uzastopna poraza u grupnoj fazi Lige prvaka još tamo od 2000. godine i povećava se mogućnost da neće uspjeti proći u nokaut rundu prvi put u 21 godinu.

"To je najjednostavnija stvar u svijetu nogometa, ali svatko ima svoj dio odgovornosti, uključujući i igrače", rekao je Busquets novinarima na pitanje može li otpuštanje Koemana preokrenuti Barcinu sezonu, prenosi ESPN.

"Ali mi smo u kritičnoj situaciji, to je istina."

Barca je nakon dvije utakmice s nula bodova sjela na dno svoje skupine. Zaostaju šest za Bayernom i četiri za Benficom u međusobnom susretu protiv kijevskog Dynama, koji ima jedan bod.

Bez pobjede u pet euro utakmica

Pod Koemanom, Barca je sada bez pobjede u ukupno pet europskih utakmica, uzevši u obzir i utakmice protiv Juventusa, dvije protiv Paris Saint-Germaina, Bayerna i Benfice. Tijekom te serije postigli su samo dva gola i primili njih 14.

Okrenuli smo broj poznatog nogometnog trenera, nekad igrača i hrvatskog reprezentativca, bivšeg Bilićevog pomoćnika na klupi Hrvatske, Lokomotiva, Bešiktaša, West Hama. Izbornika Azerbajdžana, trenera i nogometaša Dinama, čovjeka s nogometnim autoritetom i ugledom Nikole Jurčevića, kako bi nam prokomentirao 2. kolo Lige prvaka...

'Produbljenje krize Barcelone, ali mogu se izvući iz nje'

"To je definitivno produbljenje krize Barcelone. Praktički sve što se događa na određeni način je očekivano. Prvo, u ovim zadnjim godinama odlazak svjetskih zvijezda. Druga stvar, astronomske kupovine igrača koji se nisu pokazali kao pojačanja za Barcelonu, samim time i ogromni financijski problemi i dugovi. Prvi cilj kluba je da se financijski stabilizira ili spasi. Naravno, promjena koncepcije, stvaranje jedne mlade momčadi, afirmacija mladih igrača i naravno da to paralelno s nekim TOP rezultatima u Europi, pa čak i u Španjolskoj baš i ne ide tako lako. Naravno, Barcelona i dalje ostaje mega klub, veliki klub. Vidimo i špekulacije oko Koemana itd. vidjet ćemo što će se događati ali Barcelone niti približno nije klub na koji smo godinama naviknuli", rekao nam je Nikola Jurčević.

Može li Barcelona izaći iz krize i uopće sad i izboriti drugu fazu natjecanja?

"Mislim da mogu izaći, još uvijek ima tu dosta dobrih i kvalitetnih igrača. Baš sam gledao neki njihov prvi sastav. Ali, za neke veće domete ili za odlazak do kraja u Europi, mislim da ipak nemaju tu kvalitetu. U Španjolskoj bi mogli biti prvi vrhu, borit se za prva tri-četiri mjesta - bez obzira na sve probleme".

Nogometni David

Najveći dobitnici ovog 2. kola i dosadašnjeg dijela Lige prvaka je Šerif. Šest bodova iz prve dvije utakmice u debiju u natjecanju po skupinama u Ligi prvaka. Na domaćem terenu uzeli su bodove Šahtaru, da bi u utorak navečer u Madridu pobijedili veliki Real.

"Šerif je za sve ljude koji vole nogomet nešto fantastično. Bez obzira što u većini slučajeva na kraju prevlada i presuđuje budžet, novac, velike zvijezde... Evo, pokazalo se da je jedna momčad koja je dobro sastavljena, koja ima dobru energiju, koja ima entuzijazam, koja ima neku logično postavljenu momčad po svojim pozicijama i sigurno uz Jurija Verniduba, trenera, pokazali da u ovom trenutku mogu biti najveća europska senzacija. Ovo je i putokaz za sve manje klubove da uvijek postoji nada i šansa i da je u nogometu sve moguće. To je ono što nogomet čini zanimljivim i meni je osobno drago zbog Šerifa, drago mi je da postoje takve ekipe. Jer inače, postaje sve dosadno, ako uvijek pobjeđuju oni najbolji. Ovako vidimo, kad uspoređujemo budžete i sve ostalo, baš kako ste rekli 'David protiv Golijata'.

Nikola Jurčević na klupi Azerbajdžana

Hrvati na sceni

Kako su vam Hrvati odigrali u ovom 2. kolu?

"Ivan Rakitić uvijek pokazuje svoju kvalitetu. Znači, bez obzira što se radi o jedanaestercu, vidimo da zadržava tu svoju kvalitetu i hladnokrvnost. Sjetimo se Rusije i odlučujućih trenutaka. Vidimo sad u nekoliko navrata i za Sevillu u finišu utakmice on donosi bod ili bodove, tako da on ima tu jednu igračku kvalitetu i stabilnost. Mateo Kovačić, dosta je kazati da je standardan u prvaku Europe. Igra, koliko pratim, čak bi rekao i najviše utakmica. Neupitan je, što je pokazatelj koliko ga Tuchel cijeni i sama činjenica u kakvom klubu igra, ma to je neprocjenjivo. Velika stvar. Naravno, Juve je uvijek Juve, pokazali su da su ipak malo uspavani div ali mogu bez obzira na loš start u prvenstvu, pobijedili su Chelsea".

'Ronaldo je fascinantan'

Man United je pobijedio Villareal 2-1 na svom terenu. Došao je ranije i Ronaldo...

"Ronaldo je odmah u startu pokazao kako je i dalje top scorer, veliki golgeter, bez obzira na svoje godine. Vidi se na njemu i po njegovom načinu igre, po govoru tijela, to je nešto što je fascinantno da čovjek koji ima 36 godina ima i jednu takvu energiju, jedan pobjednički, šampionski mentalitet koji puno znači za United. Ovo što je odigrao, u svakoj je skoro zabio u odlučujuće golove pa i jučer u zadnjoj minuti. Na njemu se moglo vidjeti da je to od neprocjenjive važnosti, da momčadi udahne taj jedan šampionski mentalitet. No, igra momčadi ipak nije na onom nivou da bi mogli konkurirati za vrh Europe pa čak ni Engleske. No, ima tu još puno prostora jer ima jako kvalitetnih igrača. Man United je sigurno ozbiljna momčad", zaključio je Nikola Jurčević.