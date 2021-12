Disciplinski sudac Alan Klakočar objavio je u utorak odluku o kaznama iz 20. kola Prve HNL. Najveća prašina podigla se oko njegove odluke o kazni hajduka u novčanom iznosu od 70 tisuća kuna i jednoj utakmici bez gledatelja zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) i diskriminirajućeg ponašanja domaćih navijača (čl. 88. DP HNS-a) tijekom utakmice Hajduk - Osijek.

Rasističke poruke

Oni kojima je Hajduk blizak srcu dosta su bolno primili ovu odluku pogotovo jer je riječ o jedinom klubu u Hrvatskoj koji je na jednoj prvenstvenoj utakmici uspio napuniti tribine pa su ga odlučili kazniti pražnjenjem istih.

Međutim, pogleda li se niz prekršaja Hajdukovih navijača ove sezone teško da iz kluba nešto mogu prigovoriti Disciplinom sucu. Bilo je tu svega, od ustaških zastava na tribinama na utakmici protiv Gorice, vikanja 'Ubij Bebeka', pa do trenutka kada cijeli stadion viče 'Cigane, Cigane' i 'Mrzim Dinamo, srpsko ime to....'

"U svakom slučaju radi se o drastičnoj kazni jer se radi o zatvaranju stadiona. Smatram da je ona drastična, ali je u skladu s pravilnikom s obzirom na to da, ovaj dio oko zatvaranja stadiona, se isključivo odnosi na članak 88. koji kaže da tko javno vrijeđa, omalovažava i diskriminira drugoga po bilo kojoj drugoj osnovi će biti kažnjen. U ovom slučaju radi se o ponavljanju, radi se o tome da je Hajduk već četiri puta prije toga kažnjen za isti prekršaj i jednostavno znači, sukladno pravilniku, ovo je bila prva sljedeća kazna morala biti izrečena", pojasnio je Klakočer svoju odluku za HRT. A ispod pogledajte za što je sve Hajduk bio kažnjavan i na koji način je Torcida u jesenskom dijelu sezone iskazivala ljubav prema klubu koji se bori s financijskim problemima.

Sve Hajdukove kazne ove sezone

4. kolo

Gorica-Hajduk - HNK Hajduk je kažnjen zbog prekršaja iz članka 67. i 88. DP HNS-a novčanom kaznom u iznosu od 20.000 kuna.

6. kolo

NK Hrvatski dragovoljac (5.000 kuna) i HNK Hajduk (40.000 kuna) kažnjeni su zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) gostujućih navijača tijekom utakmice Hrvatski dragovoljac - Hajduk. Hajdukovi navijači (Torcida) su u 60. minuti bacili dvije baklje prema policiji, trgali sjedalice (potrgano 40 sjedalica na istočnoj tribini) i bacali iste na policiju. U 61. minuti gostujući navijači zapalili su 8 baklji, jedna je bačena na teren za igru, zbog čega je uslijedio prekid utakmice u trajanju od pola minute. Od 38. do 45. minute policija je intervenirala prema gostujućim navijačima na istočnoj tribini upotrijebivši suzavac.

7. kolo

HNK Hajduk kažnjen je sa 60.000 kuna zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) domaćih navijača i uzvikivanja rasističkih poruka (čl. 88. DP HNS-a) tijekom utakmice Hajduk - Rijeka. U 76. minuti došlo je do prekida igre na dvije minute zbog bacanja pirotehnike u teren i stvaranja velike dimne zavjese. U 1. minuti zapaljena je jedna baklja, u drugoj minuti bačen topovski udar. U 36. minuti navijači s istoka, sjevera i zapada zbog odluke suca viču “Cigane, cigane”. Od 76. do 81. minute zapaljeno je 35 baklji, od kojih je 15 bačeno na tartan stazu i 4 u teren za igru, bačeno je 5 topovskih udara, 2 rasprskavajuće bljeskalice i zapaljeno 7 dimnih kutija. Od 83. do 86. minute zapaljene su 2 baklje i 7 dimnih kutija.

8. kolo

HNK Hajduk kažnjen je s 10.000 kuna zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) gostujućih navijača tijekom utakmice Istra 1961 - Hajduk. Gostujući navijači, smješteni na južnoj tribini, u 58. minuti koriste jednu petardu poslije pogotka, od 73. do 74. minute zapaljene su tri baklje, od 81. do 82. minute zapaljeno je 9 baklji, od čega su u teren za igru ubačene tri i jedna dimna naprava. U 82. minuti dogodio se jednominutni prekid igre.

10. kolo

HNK Hajduk kažnjen je s 50.000 kuna zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) i diskriminacije (čl. 88. DP HNS-a) domaćih navijača tijekom utakmice Hajduk - Lokomotiva. U 41. minuti sa sjeverne tribine stadiona od strane pripadnika Torcide čulo se neprimjereno skandiranje “Ubij, ubij, ubij Bebeka“, koje je djelomično prihvaćeno od preostale publike na stadionu. U 70. minuti na sjevernoj tribini zapaljeno je 20 baklji, od kojih su dvije bačene na tartan stazu, a jedna na rub terena za igru. U 75. minuti na istoj tribini zapaljene su još tri baklje te jedna dimna kutija bez bacanja s tribine. Po završetku utakmice uslijedilo je kolektivno skandiranje publike na cijelom stadionu “Ubij, ubij Bebeka“.

12. kolo

HNK Hajduk kažnjen je s 10.000 kuna zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) gostujućih navijača tijekom utakmice Šibenik - Hajduk. Navijači HNK Hajduk su u 50. minuti zapalili jednu baklju, u 51. minuti 12 baklji, a u 90.+2 minuti jednu bljeskalicu i sve su izgorjele na tribini.

13. kolo

HNK Hajduk kažnjen je s 20.000 kuna zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) domaćih navijača tijekom utakmice Hajduk - Gorica. Domaća navijačka skupina Torcida, koja je brojala oko 600 članova, smještenih na istočnoj tribini s drugim gledateljima, u 40. minuti upalila je pet baklji, koje su dogorjele na istoj tribini, a također od 71. do 73. minute upalila 19 baklji i dvije svjetleće dimne bljeskalice, koje su sve dogorjele na istoj tribini.

14. kolo

HNK Hajduk kažnjen je s 28.000 kuna zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) gostujućih navijača tijekom utakmice Slaven Belupo - Hajduk. U 52. minuti gostujući navijači zapalili su jednu baklju koja je dogorjela na zapadnoj tribini, gdje je bilo smješteno oko 400 pripadnika Torcide. U razdoblju od 71. do 76. minute gostujući navijači upalili su osam dimnih kutija koje su radile dim narančaste boje, odnosno 23 baklje, od kojih je 21 bačena na teren za igru, zbog čega je sudac zaustavio igru u razdoblju od 72. do 73. minute u trajanju od minute i deset sekundi, dok su dvije baklje i dvije prskalice bačene na prostor ispred iste tribine. U 77. minuti zapaljene su dvije baklje i dvije dimne kutije, od kojih je jedna dimna kutija bačena u teren za igru, dok su u 78. minuti zapaljene dvije baklje koje su dogorjele na istoj tribini. U 86. minuti je iz središnjeg dijela tribine na kojoj su bili smješteni gostujući navijači (van ograđenog prostora) u tehnički prostor domaće ekipe bačena jedna prazna PVC čaša.

15. kolo

HNK Hajduk kažnjen je s 10.000 kuna zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) domaćih navijača tijekom utakmice Hajduk - Hrvatski dragovoljac. Na sjevernom djelu tribine domaći navijači su u 32. minuti zapalili jednu zapaljivu napravu na tribini, a u 61. minuti zapalili deset zapaljivih naprava i aktivirali jednu eksplozivnu napravu.

16. kolo

HNK Rijeka kažnjen je s 50.000 kuna i jednom utakmicom bez gledatelja zbog propusta u organizaciji utakmice (čl. 67. DP HNS-a) Rijeka - Hajduk u kontekstu ponašanja navijača obiju momčadi. U drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena iz sektora Istok u teren za igru utrčao je navijač HNK-a Rijeka i odgurnuo dva igrača Hajduka. U 61. minuti zapaljena je jedna baklja i nije bačena u teren za igru. Po završetku utakmice u teren za igru iz sektora Zapad ulazi navijač HNK-a Rijeka te dolazi do međusobnog naguravanja s predstavnicima Hajduka.

HNK Hajduk kažnjen je s 20.000 kuna zbog korištenja pirotehničkih sredstava i izgreda (čl. 67. DP HNS-a) gostujućih navijača tijekom utakmice Rijeka - Hajduk. Ponašanje navijačke skupine Torcida: 10 minuta prije početka utakmice bacili su jednu baklju u sektor Istok i jednu baklju u teren za igru. U poluvremenu utakmice navijačka skupina Torcida je u sektoru Jug kidala i bacala stolice, nakon čega je intervenirala interventna policija. U 60. minuti bakljada Torcide - 6 baklji i 3 bljeskalice, od kojih je jedna baklja bačena unutar sektora na policiju.

17. kolo

HNK Hajduk kažnjen je s 20.000 kuna zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) domaćih navijača tijekom utakmice Hajduk - Istra 1961. Na sjevernom djelu tribine, gdje su bili smješteni domaći navijači (Torcida), njih oko tisuću, evidentirane su sljedeće situacije u kojima su korištena pirotehnička sredstva: u 28. minuti zapaljena je jedna bengalka koja je dogorjela na tribinama, u 60. minuti zapaljeno je 19 bengalki i jedna petarda koje su dogorjele na tribinama, u 64. minuti zapaljeno je sedam dimnih baklji, a u 66. minuti jedna dima baklja i sve su dogorjele na tribinama.

18. kolo derbi Dinamo - Hajduk

GNK Dinamo kažnjen je s 50.000 kuna zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) domaćih navijača. Sudac je u 71. minuti prekinuo utakmicu zbog upotrebe većeg broja pirotehnike (baklji) od strane navijačke skupine BBB, od kojih su tri baklje završile u terenu za igru. Prekid je trajao dvije minute. Delegat je izbrojio ukupno 32 baklje, od kojih je 21 bačena na tartan, a tri u teren za igru. Četiri petarde bačene su na tartan stazu, zapaljene su tri dimne bombe, jedna bljeskalica je bačena na tartan stazu i zabilježen je jedan topovski udar.

HNK Hajduk kažnjen je sa 60.000 kuna zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) gostujućih navijača. Sudac je u 71. minuti prekinuo utakmicu zbog upotrebe većeg broja pirotehnike (baklji) od strane navijačke skupine Torcida koje su završile na tartan stazi te izazvale slabu vidljivost. Prekid je trajao dvije minute. Delegat je zabilježio ukupno 51 baklju, od kojih je 38 bačeno na tartan stazu. Dvije petarde, tri topovska udara, četiri prskalice i dvije bljeskalice bačene su na tartan stazu, a zapaljeno je ukupno deset dimnih bombi.

19. kolo

HNK Hajduk kažnjen je s 18.000 kuna zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) gostujućih navijača tijekom utakmice Lokomotiva - Hajduk. Pripadnici Torcide na istočnoj tribini u 78. minuti zapalili su 12 baklji koje su dogorjele na tribini, a u 82. minuti zapalili su 8 baklji, od kojih je jedna bačena na tartan stazu.

20. kolo

HNK Hajduk kažnjen je jedinstvenom kaznom od 70.000 kuna i jednom utakmicom bez gledatelja zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) i diskriminirajućeg ponašanja domaćih navijača (čl. 88. DP HNS-a) tijekom utakmice Hajduk - Osijek. Domaća navijačka skupina Torcida, smještena na sjevernoj tribini (6548 pripadnika), pet minuta prije početka utakmice, a za vrijeme koreografije bacanja traka rola papira ispred iste tribine, pale jednu baklju, dvije svjetleće dimne bljeskalice, jednu rasprskavajuću pirotehničku raketu, te šest dimnih kutija koje su pravile dim narančaste boje, a od kojih je jedna gorjela i u prvoj minuti utakmice.

Također, u 38. minuti pale jednu dimnu kutiju, u 41. minuti tri baklje, od 51. do 53. minute pale tri baklje, od kojih su dvije bačene na prostor ispred iste tribine. Od 56. do 58. minute pale tri baklje, od kojih su dvije bačene na prostor ispred iste tribine, te od 62. do 63. minute pale devet baklji i četiri svjetleće dimne bljeskalice, koje su sve dogorjele na istoj tribini, te u 64. minuti bacaju jedan topovski udar, a od 65. do 69. minute pale oko 25 baklji, četiri svjetleće dimne bljeskalice, od kojih su četiri baklje bačene u teren za igru, kojom prilikom se igra nije prekidala, a osam baklji je bačeno u prostor ispred iste tribine. U 74. minuti zapaljena je jedna baklja, u 75. minuti dvije baklje, u 83. i 88. minuti zapaljene su po jedna baklja i sve su dogorjele na istoj tribini. U 21. i 70. minuti cijeli stadion uzvikuje: “Cigane, Cigane“ na sudačku odluku prilikom dodjele opomene. Također, u 76. minuti na tribini istok se pali jedna dimna kutija koja je pravila dim narančaste boje.