'Ovo je najtragičniji dan! Neka im ostane na duši!'

Željko Petričević je otišao s kormila kluba prije desetak dana, a niti njegov odlazak nije donio spas klubu koji je potonuo. Posljednje utakmice u drugoj ligi igrala je zbrda-zdola složena momčad od juniora i kadeta. U nedjelju su trebali igrati protiv Imotskog, ali agonija je završena...

"Ovo je najtragičniji dan u Kostreni, žalost i tuga ostaju sa nama koji smo proveli toliko godina u Pomorcu. Onima koji su doveli do ovog pogreba, neka ostane na duši! Crnim slovima će ostati zapisani u povijesti Kostrene", rekao je Vjekoslav Bakašun član uprave NK Pomorac, dok je Đuro Vičević bivši predsjednik u izjavi za SN je također bio ogorčen:

"Svi lokalni Kostrenjani okupljali su se oko Pomorca, taj klub neizostavan je dio naših života. Nogomet je potpuno sporedna stvar u cijeloj priči! Prva županijska, druga županijska, stota, dvjestota... Potpuno je svejedno. Ali, da se klub ugasi zbog razno-raznih interesa, svi su znali za Kostrenu preko Pomorca."