Nogometna reprezentacija Brazila odradila je trening na stadionu Anfield na kojem će u nedjelju odmjeriti snage protiv hrvatske vrste. Ako je suditi po formaciji koju je izbornik Tite uigravao, ‘Selecao’ će napasti ‘Vatrene’ s napadačkom trojkom – Coutinho, Gabriel Jesus i Wilian.

Coutinho je ove sezone u dresu Barcelone u 22 nastupa zabio 10 golova, Gabriel Jesus je za Manchester City ove sezone odigrao 53 utakmice postigavši 24 gola, dok je Wilian za Chelsea upisao 55 nastupa postigavši 13 golova.

Thiago Silva i Marcelo drže obranu

Na vratima bi trebao stajati Alisson, posljednji red obrane čine Danilo, Thiago Silva, Miranda i Marcelo, a u sredini terena će igrati Paulinho, Casemiro i Fernandinho. Najbolji brazilski nogometaš Neymar neće startati u početnih 11, a upitno je hoće li uopće igrati. Brazilski novinari smatraju kako se Tite neće kockati da slučajno ne izgubi Neymara za skorašnje svjetsko prvenstvo.

Neymar je danas trenirao sa suigračima, no bilo je vidljivo kako vježbe ne odrađuje s maksimalnim zalaganjem već ‘čuva’ nogu. Jedan od najboljih nogometaša današnjice te vlasnik najskupljeg transfera, ozlijedio se koncem veljače u derbiju protiv Marseillea, a zbog loma kosti u stopalu morao je na operaciju. Strahovalo se kako bi mogao propustiti World Cup, no prema vijestima koje stižu iz tabora peterostrukih svjetskih prvaka bit će spreman do početka turnira u Rusiji.

Douglas Costa ne konkurira za utakmicu

Za sutrašnju utakmicu neće konkurirati Douglas Costa zbog problema s bedrenim mišićem i Renato Augusto zbog problema s koljenom. Costa je za vrijeme treninga nizao krugove oko terena, dok Augusti nije niti doputovao u Liverpool.

Brazil je u Liverpool doputovao iz Londona gdje se u kampu Tottenhama priprema za svjetsko prvenstvo, a nakon utakmice ‘Selecao’ se vraća u kamp Spursa. Prije odlaska na World Cup, brazilska vrsta će 10. lipnja odigrati i prijateljsku utakmicu protiv Autrije u Beču.