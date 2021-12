Budućnost hrvatskog reprezentativca i jednog od naših najboljih veznjaka, Marcela Brozovića, u aktualnom talijanskom prvaku Interu vrlo je neizvjesna.

Brozovićev ugovor s Interom istječe sljedećeg ljeta i još uvijek se nije dogovorio s klubom oko nastavka suradnje. Najveći problem u pregovorima je bio taj što Brozović želi veliku povišicu. On trenutno zarađuje četiri milijuna eura po sezoni, dok neki manje bitni igrači u momčadi zarađuju više od njega.

Traži povišicu

Pregovori između 'Broza' i Intera već dugo traju i on je nedavno odbio njihovu ponudu ugovora na četiri godine s plaćom od 5.5 milijuna eura po sezoni pa mu je klub navodno nedavno ponudio šest milijuna plus bonuse.

Nije to točno ono što je Brozović htio. On je navodno zahtijevao velikih sedam milijuna eura godišnje, no Talijani vjeruju da će pristati i na šest milijuna.

Brozovićevu situaciju pomno prate drugi veliki klubovi koji bi ga vrlo rado doveli u svoje redove ili na zimu za malu odštetu ili sljedećeg ljeta kada će im se moći priključiti kao slobodan igrač.

Savršen spoj

Ugledni španjolski list El Nacional sada je objavio poprilično senzacionalnu vijest o Brozovićevoj budućnosti.

El Nacional javlja kako se u utrku za Brozovićev potpis uključio i jedan od najvećih klubova na svijetu, engleski Manchester United, kojemu treba upravo vezni igrač poput Hrvata i dat će mu plaću kakvu želi.

Pretpostavlja se da bi Hrvat odmah uskočio u početnu momčad i unaprijedio 'Crvene vragove' koji od odlaska legendarnog trenera Alexa Fergusona nemaju pravu ekipu i ne uspijevaju se vratiti na staze stare slave.