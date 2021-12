Talijanski prvak Inter mogao bi dobiti novog vlasnika, i to Saudijski javni investicijski fond koji je u listopadu kupio engleskog premierligaša Newcastle. To je objavio The International Business Times, a prenose talijanski mediji.

Ovo nije prvi puta da se pojavljuju napisi o tome da su Saudijci zainteresirani za Inter. International Business Times tvrdi da je posao već gotov i da bi dokumenti trebali za nekoliko dana stići u sjedište Intera. Sadašnji kineski vlasnici Suning već duže vrijeme traže investitora za klub, a talijanski mediji prenose da bi čitava operacija koštala milijardu dolara, odnosno nešto više od 884 milijuna eura.

Moguć je (ne)očekivani transfer

Unatoč tome što je Inter ovoga ljeta prodao Romelua Lukakua Chelseaju za 115 milijuna eura i Achrafa Hakimija PSG-u za 60 milijuna eura, klub i dalje posluje s gubitkom od 13 milijuna eura mjesečno i ne bi ovo preuzimanje bilo nemoguć scenarij.

Najzanimljivija je kombinacija u kojoj bi se mogao naći Marcelo Brozović. Naime, ako odluči potpisati novi ugovor s Interom, nije nemoguće da će morati prisilno otići u Newcastle.

Već se dugo piše da je Newcastle zainteresiran za Brozovića kojem istječe ugovor s Interom, dok se engleski klub očajnički želi pojačati da bi mogao konkurirati ostalim momčadima iz Premier lige.