Tko može prepoznati ove legende nakon 30 godina?

Uoči posljednjeg kola hrvatskog prvenstva, i utakmice između Dinama i RNK Splita, na maksimirski su travnjak istrčale vječne legende Dinama. Nažalost, tribine su zjapile prazne, ali dobrog raspoloženja nije manjkalo.

Bilo ja tu skoro cijela slavna generacija iz Ćirine 1982. godine, a slavila se 30 obljetnica osvajanja naslova prvaka Jugoslavije iz te antologijske godine za hrvatski nogomet.

Legende su se prije susreta okupile u svom starom okupljalištu, popularnom kafiću Charlieju u centru Zagreba, a kad su stigli na Maksimir, podijelili su se u dvije momčadi, plavu i zlatnu.

Bili su tu i članovi druge slavne Dinamove generacije - Gračanin, Lamza, Škorić i drugi predstavnici generacije koja je 1967. godine osvojila Kup velesajamskih gradova, a jedan od 'uljeza' po godinama bio je Zvone Boban, slavni kapetan Dinama i hrvatske reprezentacije.