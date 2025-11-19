Od plaža do svjetske scene: Curacao i Haiti debitirat će na Mundijalu

Atraktivne pješčane plaže, neobična arhitektura i kristalno čisto more... Sve su to stvari po kojima je do jučer bila poznata nekadašnja nizozemska kolonija Curacao. No sada su svi čuli i za njihovu nogometnu reprezentaciju. Jer remijem na gostovanju kod Jamajke, ova otočna država sa samo 150 tisuća stanovnika postala je najmanji sudionik u povijesti Svjetskih prvenstava.

"Po prvi put ikad, ovaj mali otok dobio je priliku sudjelovati na Svjetskom prvenstvu. I večeras smo protiv Jamajke osigurali plasman. Mislim da su naši igrači zaslužili otići direktno na Svjetsko prvenstvo. Sada je vrijeme za slavlje", rekao je navijač Curaçaa.

Do povijesnog uspjeha vodio ih je nekadašnji izbornik Srbije i legenda nizozemskog nogometa Dick Advocaat. A premijerni nastup na Svjetskom prvenstvu izborila je i reprezentacija Haitija. I njihov izbornik, Francuz Sebastian Migne, nikada nije bio u državi čiju reprezentaciju vodi. Jer Haiti domaće utakmice igra upravo na Curacau.

"Mislim da ćemo doći daleko na Svjetskom prvenstvu. Protiv koga god igrali, recimo Brazila ili Italije, siguran sam da ćemo pobijediti. Vjerujem da ćemo igrati barem u polufinalu", kaže navijač Haitija.

I dok je Curacao poznat po spektakularnim kadrovima njihove obale, na Haitiju je nešto drukčija situacija. 2010. ondje se dogodio razoran potres i od tada traje ogroman sukob kriminalnih bandi. No navijači se nadaju da bi nogometni uspjeh mogao barem malo umiriti napetu situaciju u državi.

"Ova pobjeda je za sve haićanske obitelji jer je Krisla, jedan od kriminalnih vođa, rekao da će spustiti oružje ako se Haiti kvalificira na Svjetsko prvenstvo. Ovo je prilika za promjenu na Haitiju", kaže navijač Haitija.

A što se tiče europskih kvalifikacija, najveće iznenađenje priredila je Škotska. Sinoć je u Glasgowu s 4-2 pala Danska, a tom su pobjedom Škoti izborili prvi plasman na Svjetskom prvenstvu nakon gotovo 20 godina.

"Bio sam u Francuskoj 1998. godine. Nisam mislio da ću morati ovoliko čekati da ponovno odem na Svjetsko prvenstvo", dodaje navijač Škotske.

Tako ćemo idućeg ljeta u SAD-u, Kanadi i Meksiku, uz rekordnih 48 reprezentacija, gledati i minimalno 6 debitanta. Drugi plasman ikad može izboriti i Bosna i Hercegovina koja mora u dodatne kvalifikacije. Mnogima se ovo širenje Svjetskog prvenstva ne sviđa, no upravo zbog toga neki outsideri dobili su priliku igrati na najvećoj sceni.