Već je u nekoliko navrata kružila priča da će španjolski gigant Barcelona dovesti bivšeg igrača zagrebačkog Dinama, a sada njemačkog RB Leipziga Danija Olma (24), no do sada taj transfer nikada nije bio blizu realizacije.

No, to ne znači da Barca više nije zainteresirana. Španjolski AS objavio je u petak da će Katalonci pokušati dovesti Olma, koji je i ponikao u njihovoj nogometnoj školi, sljedeće godine.

U Barci se nadaju da će Olma 2022. moći dovesti za puno manji iznos od onoga koji je Leipzig do sada tražio (preko 60 milijuna eura) jer njemu ugovor s njemačkim klubom istječe 2024.

Dinamo ide 20 posto

Naime, u Barci se nadaju da u Leipzigu strahuju od scenarija po kojemu bi ih Olmo 2024. napustio kao slobodan igrač te pretpostavljaju da bi ga zbog toga mogli prodati 2022. za osjetno manji iznos od onoga kojega su dosad tražili.

Ako se to uistinu i dogodi, to će biti jako loša vijest za Dinamo, koji je Olma 2022. prodao Leipzigu za 22 milijuna eura plus 20 posto prava na razliku između tog i sljedećeg transfera. To znači da bi u slučaju transfera od 60 milijuna eura, koliko Leipzig sada traži, Dinamu pripalo skoro šest milijuna.