U subotu je prijateljsku utakmicu odigrala Španjolska protiv Albanije te je u 2:1 pobjedi Španjolaca zabio i bivši dinamovac, Dani Olmo. To je bila i prva utakmica Furije u Kataloniji nakon 18 godina.

"Bio je to vrlo nezaboravan dan za Danija Olma i njegovu obitelj. On je Katalonac i dugo nije igrao u domovini. Točnije otkako je sa 16 godina otišao u Zagreb, nakon što je kadetski završio u FC Barceloni. Od tada je prošlo sedam godina", započeo je svoju priču o Olmu španjolski list Mundo Deportivo.

Cijela obitelj došla podržati Olma

Olmo je porijeklom iz grada Terrassa, a njegov najveći navijač i glavni obožavatelj je njegov 93-godišnji djed Manolo. On zbog zdravstvenih razloga nije u mogućnosti putovati daleko. Stoga, utakmicu u Barceloni nije mogao propustiti.

"Stigao je sa suprugom Milagros, a pritom su i slavili 57 godina braka. Došli su i drugi djed i baka s majčine strane, Pepeom i Dorom. A s njima su bili i Olmovi roditelji, njegov kum Marc, njegova agentica Juanma López i njegovi prijatelji iz Terrasse. Njegovi prijatelji to nisu htjeli propustiti. Neki su čak putovali s Mallorce. Nitko od njih nije htio propustiti tu utakmicu jer su znali da je to za Danija vrlo poseban dan. Tako da se na stadionu skupilo do 45 prijatelja", piše Mundo Deportivo.

Nakon utakmice pokazao kakav je čovjek

Ono što je sigurno je kako njegovi prijatelji i obitelj nisu požalili što su Olma posjetili na utakmici, iako nije bio u početnih 11. No, dobio je svoju priliku u drugom poluvremenu i došao je na teren s jednim ciljem - kako bi dao sve od sebe.

"Za sve koji su došli iz njegove rodne Terrasse to je bila jedna od njegovih najposebnijih večeri. Tako je u posljednjoj minuti, naoružao nogu i poslao loptu u mrežu. Taj pogodak je prvo na tribinama proslavi s bakom i djedom, sa svojom obitelji i sa svojim prijateljima. A, onda se okrenuo prema nebu i zahvalio Celestinu Jaimeu, jednom od najboljih prijatelja njegova oca koji je otišao prerano u siječnju."