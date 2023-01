Svjetski prvak Kylian Mbappe nikada nije dvojio tko je njegov idol.

Naravno, radi se o Cristianu Ronaldu, 24 - godišnji Francuz je zaluđen Portugalcem, a to je potvrdio i njegov bivši suigrač Jese Rodriguez.

Jese je u razgovoru za AS, kako je bio igrač PSG- a i Reala, ispričao: "U PSG-u, Mbappe me uvijek pitao o Real Madridu i Cristianu Ronaldu. Svaki dan smo razgovarali o tome kako je igrati s Ronaldom. On je uvijek bio njegov idol, uvijek je pričao o njemu."

Mbappe lovi prvu Ligu prvaka

Dok je Ronaldo s 37 godina otišao u Saudijsku Arabiju, Mbappea tek čekaju velike stvari.

Iako je prije nekoliko tjedana izgubio finale Svjetskog prvenstva, želi svoju prvu Ligu prvaka već ove sezone.

Unatoč tome što je potpisao za PSG, Mbappe mašta o Real Madridu, klubu gdje je baš njegov idol Ronaldo napravio najveće stvari.