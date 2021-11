DIVERZIJA / Otkriven i zaustavljen austrijski pokušaj prijevare: Htjeli su zeznuti i Uefu i Dinamo

Iako u Maksimiru bježe od rečenice “ovo je sudbonosna utakmica”, danas Dinamo protiv Rapida igra ogled koji bi mu mogao definitivno odrediti europsku sudbinu, odnosno pokazati put prema proljeću u Europi ili završetku natjecanja već u skupini. Večeras od 21.00, uz izravan tekstualni prijenos na portalu Net.hr i TV prijenosu na Arena Sport 1 kanalu, svi ljubitelji nogometa i Plave boje mogu gledati i navijati za prvaka Hrvatske.

No, uoči utakmice dogodila se "diverzija". RTL javlja kako je Dinamo iz sigurnosnih je razloga obustavio online prodaju ulaznica za utakmicu Dinamo - Rapid na servisu ulaznice.hr, a razlog tome je što su pojedini austrijski državljani počeli kupovati ulaznice online putem, nadajući se tako zeznuti i Uefu i Dinamo. Odlukom Uefe još ranije zabranjena kupovina ulaznica za gostujuće navijače zbog kazne iz ranijih susreta. Ulaznice za utakmicu mogu se kupiti odsad jedino na ticket pointu kod stadiona i to do 21.45 sati.