Bivši čelnik Dinama, a sada bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zdravko Mamić dao je prije nekoliko dana veliki intervju srpskom portalu Blicu, odnosno njihovu sportskom portalu Sportalu.

Govorio je Mamić o velikim Dinamovim transferima, o stanju u hrvatskom nogometu, kao i u srpskom, o Luki Modriću, o svom životu u BiH ali je dio razgovora bio je i o predsjedniku Srbije, Aleksandru Vučiću, kao i o Crvenoj zvezdi, koju također silno respektira i koja je, na neki način, povezana s predsjednikom Srbije.

Mamić se otvoreno divi srpskom predsjedniku već godinama, a 2019. godine su se upoznali u Mostaru na sajmu gospodarstva i tamo se veoma srdačno pozdravili. Srpskog novinara zanimalo je kakav odnos Mamić ima s Vučićem i odakle toliki respekt među njima dvojicom.

Odlazi u Srbiju?

"Dolaskom Vučića na vlas i novih ljudi u klub, počeo je Zvezdin povratak na staru slavu. Zvezda je neodvojiva od Vučića i Vučić je neodvojiv od Zvezde. Kada jedan Delija s tribine dođe za predsjednika države i ta podrška i sinergija te ekipe u Zvezdi, Zvezda se vratila na staru slavu... Ako netko lud ne ugasi svjetlo u Zvezdi, ona će prestići i Dinamo i ostale klubove u regiji. Teško će biti Zvezdu dostići itko, pa čak i moj Dinamo. Ali Dinamo je u ovom trenutku bolji od Zvezde. Dinamo je sam, ima samo mene i upravu kluba, ali Zvezda ima podršku i perspektivu", započeo je Mamić.

Zatim se raspričao u detalje o tome kako ga je Vučić zvao na večeru prije godinu dana, i požalio se jer večere do sada još nije bilo.

"Predsjednik Vučić mi je prije godinu dana rekao osobno da će me osobno ugostiti u jednom srpskom restoranu u kojem nisam bio. I ja čekam njegov poziv. Molim da mu prenesete poruku, i ja ću doći na tu večeru koju mi je on obećao. Ja ga podsjećam, ja se tom pozivu veselim, ali to predugo traje. Ja sam očekivao da će to biti brzo nakon što mi je uputio poziv. On je mene nazvao, bio je srdačan i uvjerljiv i ne mogu mu to nikada zaboraviti", rekao je Mamić i onda otkrio zašto toliko voli Vučića.

"Ako mu ikada bude ikada trebala moja krv, ja ću mu dati svoju krv. Toliko me ljudski dirnuo, kada dolaze državni organi, on uvijek pita za mene i podržava me i pozdravlja. Tu ljubav koju je on meni osobno iskazao. Ja ga molim, znam što je politika, znam da smo svi imali krivih postupaka i riječi jedni prema drugima i ja sam se već puno puta ispričao kada sam stavio neku instituciju ili nekog člana srpske zajednice u usta na krivi način, bila su takva vremena. Njega molim da učini sve da imamo dobrosusjedske odnose", rekao je Mamić.

I patrijarhu Porfiriju bi dao krv

Otkrio je potom i kako prijateljuje sa srpskim patrijarhom Porfirijem. "Jako me razveselio i srpski patrijarh Porfirije. On me na dan inauguracije za srpskog patrijarha nazvao i ja sam rekao 'ovo je nemoguće patrijarhe', ja vas gledam na TV-u, a vi mene zovete iz Srbije da me pitate kako sam i da mi poželite zdravlje i da me obavijestite da ćete moliti za mene, i da ja molim za vas iz Međugorja. To su mi vječne uspomene, dao mu bog zdravlja i on isto može računati na moju krv ako mu zatreba", rekao je Mamić i otkrio "zgodan" detalj iz svojih posljednjih dana u Hrvatskoj.

"Bili smo jedanput Porfirije, Đajić i Dule Savić na večeri u Zagrebu pored pravoslavne crkve, domaćin je bio moj prijatelj i brat Tomo Horvatinčić, koji je isto doživio jednu veliku tragediju. On je moj prijatelj i prijatelj srpskih sportaša. Onda smo napravili pičvajz u Zagrebu i to je bilo par dana prije mog odlaska u Međugorje", prisjetio se Mamić.