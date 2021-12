Legende Manchester Uniteda Cristiano Ronaldo i Sir Alex Ferguson nedavno su sjeli zajedno u fotelju, u službenoj klupskoj emisiji The Inside View, te se prisjetili nekih događaja, opširno razgovarali o vremenu koje su dijelili na Old Traffordu. Tijekom svog prvog boravka u Manchester Unitedu, Ronaldo je postigao 118 golova u 292 utakmice i uzeo svoju prvu Zlatnu loptu.

Blizak odnos

Peterostruki osvajač Zlatne lopte imao je bliski odnos sa Sir Alexom Fergusonom koji mu je poput oca, a koji je igrao glavnu ulogu u uvjeravanju Cristiana Ronalda da se vrati u Manchester United prošlog ljeta...

Portugalac je nekoliko puta već naglasio da mu je Ferguson bio i ostao kao nogometni otac, zbog iznimne povezanosti i odnosa većeg od samog nogometa. Sir Alex je "stvorio" Ronalda i ne bi bio igrač kakav je danas, ne bi postigao sve što je postigao da Ferguson tu nije odigrao jednu od ključnih uloga u njegovoj karijeri...

Lijepi zajednički trenuci

Tijekom razgovora u emisiji klupske televizije, Cristiano Ronaldo se prisjetio nekih lijepih uspomena koje je podijelio s legendarnim škotskim menadžerom tijekom zajedničkog vremena.

"Bilo je toliko lijepih trenutaka koje smo imali zajedno. Ne pobjeđujemo uvijek, što je najteže. U srcu čuvamo najteže stvari. Vjerojatno se ne sjeća ovoga i ja ne bih to sad trebao reći, ali reći ću to jer je to lijepa povijest", kazao je CR7.

Cristiano Ronaldo je ispričao i kada je njegov otac bio u bolnici, podijelivši s javnosti kako mu je Ferguson dopustio da uzme malo slobodnog vremena kako bi posjetio svog bolesnog oca. Po prvi put je otkrio:

"Sir Alex Ferguson se toga možda ne sjeća, ali ja ću ispričati priču jer je napravio prelijepu gestu. Rekao mi je: 'Cristiano, idi na dva ili tri dana kod oca u bolnici'. Bilo je to kada mi je otac bio u bolnici i kad mu je bilo jako loše. Prišao sam mu i pitao bih li mogao otići posjetiti ga. Zbog svega što se događalo bio sam vrlo loše, emocionalno. Tada mi je rekao da će biti teško jer imamo zahtjevne utakmice, ali da mogu otići i posjetiti oca. Za mene je to bilo iznimno bitno, napravio je sve što mi je obećao u karijeri", prisjetio se vrlo emotivni Ronaldo.

'Znao sam da mu je otac bolestan i da želi biti pored njega'

I sir Alex se prisjetio događaja iz svoje perspektive.

"Znao sam da mu je otac bolestan i da želi biti pored njega u tom trenutku. Bio je u bolnici, a Cristianu je bilo važno posjetiti ga i vidjeti bar još jednom. Nogometni klub u tom trenutku nije bitan, neke stvari su veće od nogometa. Bez dileme, obitelj je jedna od njih, nikada ne smijete staviti klub ispred obitelji, ali baš nikad", izjavio je veliki Alex Ferguson.