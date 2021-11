Portugalski superstar Cristiano Ronaldo (36) ove sezone nije u užem izboru za Zlatnu loptu, prestižnu nagradu za najboljeg nogometaša svijeta koju dodjeljuje France Football.

Cristiano je do sada Zlatnu loptu osvojio pet puta, a na tom će broju i ostati, dok je njegov veliki "rival", šesterostruki osvajač Ballon d'Ora Lionel Messi, ove godine jedan od glavnih favorita za prestižno priznanje.

Pascal Ferre, prvi čovjek France Footballa, tvrdi da je Ronaldu prioritet imati više Zlatnih lopti od Messija.

"Ronaldo ima samo jednu ambiciju, a to je otići u mirovinu s više osvojenih Zlatnih lopti od Messija. Rekao mi je to on osobno", otkrio je Ferre koji je jako oprezan u razgovorima o dodjeli ovogodišnje Zlatne lopte i pazi da ne otkrije tko će biti pobjednik.

"Vrlo smo oprezni i ime pobjednika je velika tajna. U šest godina, koliko sam zadužen za nagradu, nisam napravio nijednu pogrešku. Ono što mogu reći je to da ni pobjednik još ne zna da je osvojio Zlatnu loptu", poručio je Ferre.

Svečana dodjela ovogodišnje Zlatne lopte održat će se 29. studenog.