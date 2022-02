U susretu 22. kola Prve HNL Osijek je na gostovanju pobijedio Hrvatski dragovoljac sa 3-1 vrativši se na drugo mjesto ljestvice.

Osijek je stigao do pobjede okrenuvši rezultat nakon što je domaćin poveo već u osmoj minuti.

Gosti su već u 2. minuti imali veliku priliku. Kristian Fućak je proigrao Laszla Kleinheislera u šesnaestercu, ovaj je vratio loptu prema Damjanu Boharu koji je pucao i pogodio vratnicu. Uzvratio je Hrvatski dragovoljac u osmoj minuti i to pogotkom. Roko Jurišić je sjajno prošao po lijevoj strani, te povratnom loptom uposlio Bernarda Karricu, a krilni napadač domaćina je precizno pogodio donji lijevi kut za 1-0.

Domaći golman skidao 'čuda'

U 27. minuti je mogli biti 2-0. Matija Frigan je primio loptu ispred osječkog gola, te pucao iz okreta, no Ivica Ivušić je sjajno reagirao. Dvije minute Osijek je pomalo sretno stigao do izjednačenja. Kleinheisler je pucao sa 20-tak metara, lopta je na putu do gola pogodila Niku Galešića i prevarila nemoćnog Zvonimira Šubarića.

U završnici prvog dijela Osijek je mogao okrenuti rezultat. Prvo je Fućak iz blizine pucao, no Šubarić sjajno brani. Dvadesetak sekundi kasnije pucao je i Kleinheisler, međutim, vratar HD-a je još jednom odlično reagirao. Osijek je ipak okrenuo rezultat u 54. minuti Boharovim golom iz kaznenog udarca. Do jedanaesterca je došlo nakon što je Bohara ubacio iz kornera, Mierez pucao glavom pogodivši gredu, no pritom ga je Frigan udario nogom po glavi. Sudac Dario Kulušić je spornu situaciju provjeravao i nakon asistencije VAR-a pokazao na bijelu točku.

Povratak na drugu poziciju

Sve dvojbe oko pitanja pobjednika Osijek je razriješio u 81. minuti nakon što je Mijo Caktaš zabio za 3-1. Bio je to njegov drugi nastup za Osijek i drugi gol.

Osijek se ovom pobjedom vratio na drugo mjesto sa 43 boda, koliko ima i vodeći Dinamo uz dvije utakmice manje, ali i trećeplasirana Rijeka. Hajduk je četvrti sa 41 bodom.

Hrvatski dragovoljac drži začelje sa svega sedam bodova.