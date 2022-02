U prvoj subotnjoj utakmici 22. kola Prve HNL Hajduk je pobijedio s 4-0 (2-0) na gostovanju kod Gorice i privremeno zasjeo na drugo mjesto na prvenstvenoj ljestvici.

Hajduk je poveo već u 3. minuti, kad je nakon ubačaja Krovinovića strijelac glavom bio portugalski stoper Ferro. Vodstvo Splićana udvostručio je Marko Livaja u 39. minuti precizno izvedenim kaznenim udarcem. U 57. minuti je Livaja bio asistent, a Jan Mlakar strijelac za 3-0. Konačnih 4-0 postavio je Livaja u 82. minuti svojim drugim pogotkom na utakmici.

'Ima stvari u kojima moramo napredovati'

Uvjerljivu pobjedu Hajduka nakon utakmice prokomentirao je njihov trener Valdas Dambrauskas.

"Ovo je sjajno mjesto za mene i lijepo se tu vratiti, osjetio sam emocije. Mislim da nikome nije lako igrati ovdje. Hajdukovi rezultati u prošlosti ovdje to pokazuju. Sretan sam zbog tri boda, ali ne mislim da je rezultat realan, a pogotovo u prvom dijelu. Imali smo 2:0, ali nismo zaslužili toliku prednost i to moramo imati na umu. Odigrali smo puno dugih lopti.

Nakon što smo zabili za 1:0, imali smo šansu i za 2:0. Pripremali smo se za presing i to nam se isplatilo. Razbijali smo njihov ritam i nismo im dozvolili da igraju sa samopouzdanjem. Što se tiče igre s loptom i kontrole utakmice, to su stvari u kojima moramo napredovati i to jako brzo", rekao je Dambrauskas nakon utakmice.

'Čeka nas još 15 finala'

Dotaknuo se i formacije s trojicom igrača u posljednjoj liniji.

"Mislim da je to bila logična odluka. Nismo imali Vukovića i Fossatija. Oni nam daju dobre opcije u veznom redu. Grgić i Atanasov su top igrači, ali prvi put su zajedno igrali. Grgiću je ovo bio službeni debi. Željeli smo da budu sigurni."

Komentirao je i debitanta Ferru koji je odmah na startu utakmice zabio i svoj prvi pogodak.

"Vrlo sam sretan zbog njega. Vrlo pozitivan start. Mikanović je isto ostavio dobar dojam. Svi igrači koji su ušli su donijeli energiju. Zadovoljan sam kako su igrali. Naravno, analizirat ćemo sve situacije. Čeka nas još 15 finala. Moramo u svakom od njih pokazati najbolje lice", zaključio je Dambrauskas.

Hajduk je došao do 12. pobjede u ovoj sezoni i sada ima 41 bod, dva manje od vodećeg Dinama, a jedan više od Rijeke i Osijeka.