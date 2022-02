U prvoj subotnjoj utakmici 22. kola Prve HNL Hajduk je pobijedio s 4-0 (2-0) na gostovanju kod Gorice i privremeno zasjeo na drugo mjesto na prvenstvenoj ljestvici.

Hajduk je poveo već u 3. minuti, kad je nakon ubačaja Krovinovića strijelac glavom bio portugalski stoper Ferro. Vodstvo Splićana udvostručio je Marko Livaja u 39. minuti precizno izvedenim kaznenim udarcem. U 57. minuti je Livaja bio asistent, a Jan Mlakar strijelac za 3-0. Konačnih 4-0 postavio je Livaja u 82. minuti svojim drugim pogotkom na utakmici.

Hajduk je došao do 12. pobjede u ovoj sezoni i sada ima 41 bod, dva manje od vodećeg Dinama, a jedan više od Rijeke i Osijeka.

Debi iz sna

Iako je već u prvoj minuti prvi udarac unutar okvira na utakmici uputio kapetan Gorice Kristijan Lovrić, ali njime nije opasno zaprijetio Lovri Kaliniću, Hajduk je bio taj koji je već u 3. minuti došao do vodećeg pogotka.

Na lijevoj strani je dosuđen slobodan udarac za Splićane. Izveo ga je Filip Krovinović, a na njegovoj ubačaj je na suprotnoj vratinici odlično reagirao njegov nekadašnji suigrač iz Benfice, portuglaski branič Ferro, koji je u neometan sa pet metara svladao nemoćnog domaćeg vratara Dominika Kotarskog i tako sjajno započeo svoju sadašnju epizodu u splitskom dresu. Pogriješila je i obrana Gorice, odnosno napadač Matar u svojoj obrambenoj zadaći, koji je trebao pokrivati upravo taj prostor u kojem se našao Ferro.

Nije ni Gorica bila bezopasna

Hajduk je već u 11. minuti mogao imati dva gola prednosti. Grgić je oduzeo loptu Steenvoordenu na 20-ak metara od gola Gorice te proigrao Marka Livaju. Najbolji strijelac Prve HNL je izbio sam ispred Kotarskog, no vratar domaćih mu je ušao u udarac i spriječio Livajin pokušaj loba.

Gorica nije bila bezopasna, ali je domaćima uvijek nedostajao onaj završni potez koji bi ih doveo do pogotka. Tako je bilo i u 13. minuti, kad je Delfi pokušao asistirati Mataru, a tamnoputi napadač ostao kratak u pokušaju da gurne loptu u mrežu.

Najbliže pogotku Gorica je bila u 30. minuti, kad je Kristijan Lovrić pokušao pucati lijevom nogom unutar kaznenog prostora. Njegov udarac je skrenuo Melnjak i pitanje je što bi Lovre Kalinić mogao učiniti da nije imao pomoć suparničkog napadača Matara koji se slučajno našao na putanji lopte i nehotice blokirao suigračev šut.

Livaja ponovno precizan s bijele točke

Kad se činilo da bi Gorica mogla doći do izjednačenja, Hajduk je u 39. minuti uz pomoć VAR-a došao do drugog pogotka. Naime, ponovno je s lijeve strane Krovinović ubacio loptu u kazneni prostor, a u 'fliperu' između nekolicine igrača lopta se odbila od Steenvordenove ruke. Sudac Tihomir Pejin je inicijalno pustio nastavak akcije, a u prvom prekidu na intervenciju iz VAR sobe pogledao snimku i dosudio kazneni udarac. Marko Livaja je šesti put ove sezone bio precizan poslavši Kotarskog u jednu, a loptu u suprotnu stranu.

Gorica je drugo poluvrijeme započela vrlo ambiciozno i pokušala već u prvim minutama smanjiti zaostatak, ali je Lovre Kalinić spriječio sve pokušaje domaćina, prvo Brazilca Da Cruza, a potom i još dva opasna Lovrićeva udarca, prvi u 48. minuti, a drugi u 54. minuti iz 'slobodnjaka'.

Nova uvjerljiva pobjeda Splićana

Kad su izdržali početni nalet domaćih, Splićani su u prvoj opasnoj akciji u drugom poluvremenu, u 57. minuti došli do trećeg pogotka.

Krovinović je bio dodavač prema Livaji koji je krasnom loptom izbacio Jana Mlakara koji se zavukao iza leđa goričke obrane i preciznim udarcem svladao nemoćnog Kotarskog. Inicijalno je dosuđeno zaleđe, ali je VAR pokazao da slovenski napadač nije bio u nedopuštenom položaju.

Splićanima je ostalo da do kraja utakmice kontroliraju zbivanja na terenu, što su učinili bez pogreške, a usput su došli i do četvrtog pogotka u 82. minuti. Akcija je krenula s lijeve strane preko Lukasa Grgića koji je dao za Sahitija, a ovaj uputio upotrebljiv centaršut na suprotnu vratnicu. Tamo je bio Mikanović koji je nesebično, iz prve, poslao povratnu loptu za Livaju. Najbolji strijelac Hajduka je hladnokrvno desnom nogom poslao loptu uz lijevu vratnicu pokraj skamenjenog domaćeg vratara i tako došao do svog 17. pogotka u ovoj sezoni Prve HNL, a Splićani do svoje najuvjerljivije pobjede na gostovanjima u Velikoj Gorici, gdje su u protekle tri sezone gotovo redovito gubili.

Prva hrvatska nogometna liga, 22. kolo

Velika Gorica, stadion Radnik

Gorica - Hajduk 0:4 (Ferro 3', Livaja 38', 82', Mlakar 57')

Gorica: Kotarski, Steenvoorden, Lovrić, Suk, Mitrović, Babec, Kalik, Krizmanić, Keita, Delfi, Matar

Hajduk: Kalinić, Lovrencsics, Ferro, Katić, Elez, Melnjak, Grgić, Atanasov, Krovinović, Livaja, Mlakar

14.50 Utakmica je imala i jako ružnu uvertiru, došlo je do masovne tučnjave navijača u Velikoj Gorici.

14.00 Stigli su sastavi, Trener Hajduka Valdas Dambrauskas odlučio je od prve minute 'u vatru' poslati portugalskog braniča Ferra koji je ove zime stigao na Poljud iz portugalske Benfice. Uz to, Hajduk će u ovoj utakmici igrati u drugačijoj formaciji, s tri braniča.

Nogometaši Hajduka gostuju u subotu u Gorici u 22. kolu Prve HNL.

Hajduk je godinama imao užasno puno problema u Velikoj Gorici pa će biti zanimljivo vidjeti kako će se Valdas Dambrauskas provesti kod svojeg bivšega kluba, i to bez Fossatija i Vukovića, s Livajom kao udarnom iglom, kao i navijačima koji će bodriti momčad u Gorici.

"Idemo utakmicu po utakmicu i želimo pobijediti u svakoj. Trenutno smo četvrti, ali ako nastavimo nizati pobjede ljestvica će izgledati drukčije. Za vrijeme utakmice neće biti nekakvih posebnih osjećaja, a nakon posljednjeg zvižduka ću se srdačno pozdraviti sa svima", rekao je uoči susreta Dambrauskas.

Trener Gorice Krunoslav Rendulić u najavi susreta naglasio je da će njegova momčad pružiti veliki otpor favoriziranim gostima i učiniti sve u svojoj moći kako bi ih iznenadili.

"Hajduk godinama nije bio jači nego u ovom trenutku. U dobrom su stanju, u dobrom tonusu, pobjeda u Šibeniku sigurno ih je dodatno digla, ali mi ćemo gledati sebe. Trudimo se u svakoj utakmici dati najbolje što možemo, postavit ćemo se agresivno i, kao i uvijek, ići na pobjedu", poručio je Rendulić.