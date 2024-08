Hajduk će na Poljudu ugostiti Slaven Belupo, a svi pogledi bit će uprti u poljudski debi legende Vatrenih, Ivana Rakitića. Nakon što su svojim igrama u Europi ostali dužni navijačima, očekuje se spektakl u Splitu.

"Pripremili smo se za dvije njihove formacije. Fizički su vrlo jaki. Navijači će biti naša prednost, tražim podršku ne samo od Torcide, nego od svih ljudi na stadionu, da se protivnik osjeća kao u paklu. Ako odigramo lošu utakmicu, zviždite nakon nje. Želim da za vrijeme utakmice stadion bude užaren. Sve ovisi o nama," poručio je trener Bijelih, Gennaro Gattuso.

S druge strane, Slavenov trener Ivan Radeljić ima drugačiji pristup.

"U ovakvu utakmicu moraš ući malo opreznije. U prvih 20-ak minuta oni će na krilima publike jurnuti, to Hajduk uvijek doma radi. Ako preživiš taj nalet, onda se može svašta dogoditi. Hajduk ne leti, Hajduk nije Manchester City, to svi znamo, ali su kod kuće opasni. Bit će pun stadion, Rakitić, Perišić, euforija malo… Mi moramo biti pravi, ići bez straha dolje, staviti u glavu da je to 11 protiv 11, i onda se imamo čemu nadati."

Osijek će u Gradskom vrtu dočekati Šibenik. Osječani su ove sezone dodatno pojačali svoj sastav i imaju visoke ambicije. Ramon Mierez, najbolji strijelac prošlog prvenstva, već je započeo sezonu hat-trickom u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, dajući do znanja svima u kakvoj je formi.

"Odmah nakon Tallina počeli smo razmišljati samo o toj utakmici i bit ćemo sasvim fokusirani na Šibenik. Za sve izjave koje ćemo imati kroz cijelu sezonu, nikada nećemo moći unaprijed reći da ćemo nekoga sigurno pobijediti. No, svaki je put bitan ka ostvarenju pobjede. Kao što sam i do sada govorio, jednako je važno pobjeđivati i nastaviti s rastom momčadi, kao što smo napravili u Tallinnu. Dakle, nastavljamo raditi i usavršavati našu izvedbu na svim mentalnim i taktičkim aspektima," izjavio je trener Osijeka, Federico Coppitelli.

Šibenik se vraća u elitni razred hrvatskog nogometa, a njihov trener Mario Carević, optimističan je unatoč izazovima.

"Ja sam kao i uvijek optimist. Pripreme su bile naporne i svi jedva čekamo početak prvenstva. Kroz pripreme smo isprobavali različite sustave, nekakve ideje, a pravu sliku imat ćemo u narednih nekoliko kola, pokazat će gdje smo, možemo li parirati ekipama kao što je Osijek."

Rijeka će na Rujevici dočekati Lokomotivu. Riječani ove sezone imaju ambicije za visok plasman, dok će Zagrepčani nastojati otvoriti SuperSport HNL senzacijom.

"Lokomotiva ima jako dobru školu nogometa, a budući da su prisiljeni prodavati igrače svake sezone crpe mladiće iz te škole. Velika su nepoznanica, ali piše se samo rezultat. Neće biti lagano. Njima svaka čast, ali na našoj Rujevici ćemo igrati naš nogomet. I mogu samo moliti Boga da ćemo zabijati golove iz velikog broja šansi koje stvorimo na doslovno svakoj utakmici," rekao je u najavi susreta trener Rijeke, Željko Sopić.