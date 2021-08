Hrvatski nogometaš, Karlo Bartolec novi je igrač Osijeka. Osijek je prvoligaš s 26-godišnjim desnim bočnim potpisao trogodišnji ugovor, nakon što je između Osijeka i Kopenhagena dogovoren modalitet transfera.

Riječ je o dobro poznatom igraču s hrvatske nogometne scene, bez obzira na to što u HNL-u ne igra još od 2016. kada je iz zagrebačke Lokomotive prešao u Nordsjaelland. Prošao je mlađe kategorije u Dinamu, a potpuno afirmirao u redovima „Lokosa“ što mu je i omogućilo inozemni transfer u Dansku što je svakako bila stepenica više u njegovom igračkom razvoju.

Bartolec se tamo jako dobro snašao, pružao odlične partije što je na kraju zaintrigiralo i izbornika Zlatka Dalića, pa mu je tijekom 2018. uputio i poziv u najbolju nacionalnu vrstu. Za Vatrene je debitirao u prijateljskom ogledu s Jordanom na riječkoj Rujevici. Potom je za 2,6 milijuna eura transferiran u Kopenhagen za čiju je momčad odigrao 60 utakmica, postigavši dva gola uz šest asistencija.

'Želim titulu'

U Nordsjaellandu je zabilježio je 97 nastupa, strijelac je bio sedam puta, a čak u 18 navrata našao se u ulozi asistenta za pogotke. Brz je i prodoran, ima sada već i dragocjenog iskustva u karijeri te je Nenad Bjelica uvjeren kako će biti od velike koristi Bijelo-plavima. Očekuje se kako će Bartolec biti među kandidatima već za europski ogled s CSKA-om u Sofiji, budući da je za njega ishođena sva potrebna dokumentacija kako bi što prije mogao zaigrati za NK Osijek.

Po dolasku na Gradski vrt, Bartolec s odmah predstavio javnosti, a posebno je zanimljiv način na koji ga je Osijek predstavio na društvenim mrežama. Naime, uzeli su karticu s nogometne simulacije FIFA-e i zamaglili Bartolecovo prezime.

"Želio sam doći, čim sam čuo da postoji ta opcija. Bit će mi čast igrati za NK Osijek čiji je rejting u hrvatskom nogometu neupitan, a u posljednje vrijeme momčad se bori za najviše ciljeve. Siguran sam da je to zdrava sredina s velikim ambicijama. Želim s novim suigračima ostvariti nešto veliko, eto da budem i konkretan – osvojiti naslov prvaka", rekao je Bartokec za službenu stranicu kluba.

Kaže kako ga raduje što se vratio.

"Veseli me, općenito, povratak u HNL. Otišao sam prije pet godina, dosta toga se u međuvremenu promijenilo, dakako na bolje. Liga je kvalitetna, a Osijek se bori za sam vrh. I to me je sigurno privuklo. U Danskoj sam, rekao bih, sazrio kao igrač i sada se veselim nekim novim izazovima. Među Bijelo-plavima će ih sigurno biti", rekao je nogometaš.

Trener je također oduševljen dolaskom Bartoleca.

"Kad smo čuli da ga je moguće dobiti, krenuli smo u ozbiljne pregovore. Najprije smo se dogovorili s njim, potom i s Kopenhagenom. Jako smo sretni da je ovdje, u zadnje dvije-tri godine bio je i potencijalni reprezentativac tako da vjerujemo da će se igrama u Osijeku možda ponovno nametnuti izborniku. On sigurno ima kvalitetu za to, dolazi u dobar klub koji raste tako da bi suradnja trebala biti na obostrano zadovoljstvo", veli trener.